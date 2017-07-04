ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина-болельщик на Уимблдоне отобрал у ребенка полотенце, брошенное теннисистом на трибуны

05.07.2017 19:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Взрослый болельщик отобрал у мальчика полотенце, которое бросил на трибуны теннисист Джек Сок (№ 18 рейтинга ATP) после матча на Уимблдонском турнире.

Американец, победивший в матче 1-го круга чилийца Кристиана Гарина (№ 220) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, после игры вынул из своей сумки полотенце и бросил его на трибуны. Его поймал находившийся во втором ряду подросток, но за полотенце ухватился и взрослый мужчина из первого ряда, в итоге завладевший сувениром.

Позже теннисист, узнавший об инциденте на трибунах, сообщил в своем твиттере, что разыскивает мальчика, чтобы подарить ему другое полотенце.

— Если кто-нибудь знает ребенка, у которого из рук вырвали полотенце, сообщите мне его имя, я обязательно дам ему другое, — написал теннисист.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрослый болельщик отобрал у мальчика полотенце, которое бросил на трибуны теннисист Джек Сок после матча на Уимблдонском турнире.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Штормпредупреждение объявлено на вечер среды по юго-западу Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика