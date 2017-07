Мужчина-болельщик на Уимблдоне отобрал у ребенка полотенце, брошенное теннисистом на трибуны

Взрослый болельщик отобрал у мальчика полотенце, которое бросил на трибуны теннисист Джек Сок (№ 18 рейтинга ATP) после матча на Уимблдонском турнире.

Американец, победивший в матче 1-го круга чилийца Кристиана Гарина (№ 220) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, после игры вынул из своей сумки полотенце и бросил его на трибуны. Его поймал находившийся во втором ряду подросток, но за полотенце ухватился и взрослый мужчина из первого ряда, в итоге завладевший сувениром.

Позже теннисист, узнавший об инциденте на трибунах, сообщил в своем твиттере , что разыскивает мальчика, чтобы подарить ему другое полотенце.

— Если кто-нибудь знает ребенка, у которого из рук вырвали полотенце, сообщите мне его имя, я обязательно дам ему другое, — написал теннисист.

If anyone knows the kid that unfortunately had the towel ripped out of his hands… tweet his name at me and I’ll be sure to get him one