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Мужчина-болельщик на Уимблдоне отобрал у ребенка полотенце, брошенное теннисистом на трибуны
Взрослый болельщик отобрал у мальчика полотенце, которое бросил на трибуны теннисист Джек Сок (№ 18 рейтинга ATP) после матча на Уимблдонском турнире.
Американец, победивший в матче 1-го круга чилийца Кристиана Гарина (№ 220) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, после игры вынул из своей сумки полотенце и бросил его на трибуны. Его поймал находившийся во втором ряду подросток, но за полотенце ухватился и взрослый мужчина из первого ряда, в итоге завладевший сувениром.
Позже теннисист, узнавший об инциденте на трибунах, сообщил в своем
— Если кто-нибудь знает ребенка, у которого из рук вырвали полотенце, сообщите мне его имя, я обязательно дам ему другое, — написал теннисист.
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Взрослый болельщик отобрал у мальчика полотенце, которое бросил на трибуны теннисист Джек Сок после матча на Уимблдонском турнире.
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