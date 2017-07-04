



Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения проекта Декрета по вопросам деятельности Парка высоких технологий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Межведомственная рабочая группа рассмотрит проект декрета для ПВТ Распоряжением премьер-министра Беларуси создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения проекта Декрета по вопросам деятельности Парка высоких...

Межведомственной рабочей группе поручено до 17 июля 2017 г. обеспечить рассмотрение проекта указанного Декрета и представить премьер-министру Беларуси предложения о внесении его на рассмотрение главе государства.При необходимости в установленном порядке межведомственная рабочая группа может доработать проект Декрета и сопроводительные документы к нему. Также она уполномочена привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций, запрашивать необходимые для осуществления деятельности материалы, а также информацию о результатах выполнения принятых на заседании межведомственной рабочей группы решений.Руководителями межведомственной рабочей группы назначены первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, сообщает сайт Совета Министров.