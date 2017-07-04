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Медведи терроризируют деревню под Витебском – зверей пугают сиреной

05.07.2017 19:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Жители деревни Яново в Витебском районе, опасаясь медведей, включают пожарную сирену, чтобы держать диких животных на расстоянии от жилья, сообщила газета "Витебский курьер".

Медведи терроризируют деревню под Витебском – зверей пугают сиреной
© Фото: СОГГ
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Как сообщает издание, рядом с населенными пунктами вблизи белорусско-российской границы медведи начали встречаться только в текущем году – раньше местные жители этих животных в лесах не видели.

Как рассказали газете жители деревни Лозоватка, один из медведей уже провел "ревизию" на трех пасеках и посетил огороды – разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы и порвал пленку на теплицах. Кроме того, медведя видели и на дорогах, ведущих в населенный пункт.

По словам председателя Яновичского сельсовета Александра Изобова, в деревне Яново периодически включают пожарную сирену, чтобы отпугнуть медведей и держать их подальше от жилья.

Он также уточнил, что, как рассказывают местных охотники, медведи пришли в район с территории России: сначала появилась медведица, которая впоследствии родила двух медвежат – они уже подросли и самостоятельно передвигаются по лесу. Эта семья зверей попала на фотографии фотоловушек Суражского лесхоза.

По информации Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего в области живет около 120 особей медведей – они в основном водятся в Лепельском, Лиозненском, Витебском, Оршанском, Городокском районах. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Один из медведей уже провел "ревизию" на трех пасеках и посетил огороды – разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы.

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