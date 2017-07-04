Китайской корпорации ССЕСС предложили строить скоростную железную дорогу в Беларуси





В Минэкономики 5 июля состоялась соответствующая встреча министра экономики Владимира Зиновского с делегацией китайской корпорации ”China Civil Engineering Construction Corporation“ (ССЕСС).

На встрече также присутствовали первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, глава администрации Индустриального парка ”Великий камень“ Александр Ярошенко и представитель компании ”Duisburger Hafen AG“ в Республике Беларусь Клементий Маттери, сообщается на сайт Минэкономики.

В ходе встречи были обсуждены перспективы участия сторон в строительстве высокоскоростной железной дороги от границы с ЕС до индустриального парка ”Великий камень“. Учитывая, что проект такого масштаба является многосторонним и поэтапным, будет рассмотрена инициатива создания совместной рабочей группы, куда войдут представители заинтересованных компаний, парков, портов и правительств стран-участниц.

Также на встрече обсуждалось участие ССЕСС в строительстве Индустриального парка ”Великий камень“ и вхождение корпорации в парк в качестве резидента с целью организации производства сопутствующего оборудования и техники.

Министр экономики Владимир Зиновский особо подчеркнул приоритет вхождения китайских компаний в Беларусь на долгосрочной основе, путем осуществления своих инвестиций в новые проекты и уставные капиталы существующих и создаваемых предприятий. В ответ вице-президент ССЕСС Ван Цзиньсун подтвердил как намерения участвовать в строительстве объектов на территории нашей страны в качестве профессионального подрядчика, так и готовность к осуществлению их дальнейшего обслуживания и эксплуатации, и создания собственного предприятия в парке.

Сегодня представители корпорации ССЕСС также посетили площадку Индустриального парка ”Великий камень“. В дальнейшей программе их визита предусмотрены встречи с председателем Минского городского исполнительного комитета и руководством Белорусской железной дороги, посещение Минского тракторного завода.

Справочно. Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация (China Civil Enginееring Construction Corporation) – дочерняя структура Китайской железнодорожной строительной корпорации (China Railway Construction Corporation (СRCC), являющейся одной из крупных инженерно-строительных концернов.

CRCC занимает 62 место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний (Fortune Global 500) и третье место в рейтинге крупнейших подрядчиков мира (Top 250 Global Constructors). Корпорация занимает лидирующие позиции среди китайских предприятий-подрядчиков в железнодорожном строительстве. На ее счету более 100 тысяч километров железнодорожных путей, проложенных в Китае, в том числе половина китайских высокоскоростных железных дорог. CRCC обладает технологиями и опытом строительства высокоскоростных железных дорог, обеспечивающих возможность передвижения состава со скоростью 350 км/ч.