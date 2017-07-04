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Арина Соболенко в напряженной борьбе проиграла в матче второго раунда Уимблдона

05.07.2017 21:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго раунда Уимблдона Карине Виттхефт — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В первом сете Соболенко смогла довести дело до тай-брейка, хотя при счете 4:5 немка имела сет-бол. И все-же выиграть в первой партии белоруске не удалось. Тай-брейк завершился со счетом 5:7.

Во втором сете Арина сразу же взяла подачу соперницы и повела 3:0, после чего уверенно довела дело до победы в партии и сравняла счет.

Увы, в конце матча у Соболенко начались проблемы на собственной подаче. Белоруска позволила Виттхефт сделать три брейка за сет, что и предопределило исход матча — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Таким образом, борьбу в одиночном разряде Уимблдона продолжает только Виктория Азаренко, которая сыграет в третьем раунде с американкой Хезер Уотсон.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго раунда Уимблдона Карине Виттхефт - 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

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