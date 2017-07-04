Арина Соболенко в напряженной борьбе проиграла в матче второго раунда Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в матче второго раунда Уимблдона Карине Виттхефт — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В первом сете Соболенко смогла довести дело до тай-брейка, хотя при счете 4:5 немка имела сет-бол. И все-же выиграть в первой партии белоруске не удалось. Тай-брейк завершился со счетом 5:7.

Во втором сете Арина сразу же взяла подачу соперницы и повела 3:0, после чего уверенно довела дело до победы в партии и сравняла счет.

Увы, в конце матча у Соболенко начались проблемы на собственной подаче. Белоруска позволила Виттхефт сделать три брейка за сет, что и предопределило исход матча — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Таким образом, борьбу в одиночном разряде Уимблдона продолжает только Виктория Азаренко, которая сыграет в третьем раунде с американкой Хезер Уотсон.