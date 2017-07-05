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Футболисты "Минска" и "Немана" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
5 июля стартовала стадия 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу.
Первыми путевки в следующий раунд обеспечили футболисты «Минска» и гродненского «Немана», обыгравшие соперников из низших лиг.
5 июля
«Волна» (Пинск) (Д2) — «Минск» — 0:1
Гол: 0:1 — Омельянчук (40).
СДЮШОР-8 (Гомель) (Д3) — «Неман» (Гродно) — 0:7
Голы: 0:1 — Бомбель (33), 0:2 — Яблонский (40), 0:3 — Журневич (51), 0:4 — Хлебосолов (67), 0:5 — Коваленок (70), 0:6 — Хлебосолов (77), 0:7 — Журневич (84).
Остальные поединки 1/16 финала запланированы на 6−18 июля.
6 июля
«Орша» (Д2) — «Славия» (Мозырь)
7 июля
«Сморгонь» (Д2) — «Динамо» (Брест)
«Неман-Агро» (Столбцы) (Д2) — БАТЭ (Борисов)
8 июля
«Барановичи» (Д2) — «Нафтан» (Новополоцк)
«Локомотив» (Гомель) (Д2) — «Витебск»
«Торпедо» (Минск) (Д2) — «Гомель»
ЮАС (Житковичи) (Д3) — «Слуцк»
«Молодечно-ДЮСШ-4» (Д3) — «Крумкачы» (Минск)
«Гранит» (Микашевичи) (Д2) — «Городея»
9 июля
«Слоним-2017» (Д2) — «Днепр» (Могилев)
«Чисть» (Д3) — «Динамо» (Минск)
«Луч» (Минск) (Д2) — «Шахтер» (Солигорск)
«Белшина» (Бобруйск) (Д2) — «Ислочь» (Минский р-н)
18 июля
«Смолевичи-СТИ» (Д2) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
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5 июля стартовала стадия 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу.
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