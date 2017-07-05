ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программист на паяльнике запустил "Тетрис"

05.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В сети появился необычный ролик, на котором программист под ником Joric создал игру для паяльника TS100.  Инструмент обладает экраном. Кроме того, его технические характеристики позволяют его прошить через USB-порт. Таким образом "Тетрис" и был установлен на паяльник. Управление "кирпичиками" осуществляется с помощью кнопок на корпусе.

К слову, программист опубликовал и инструкцию по установке игры на инструмент

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программист запустил на паяльнике, обладающим экраном, культовую игру. Смотрите на видео, как вебмастер играет в "Тетрис" при помощи всего двух кнопок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Футболисты "Минска" и "Немана" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика