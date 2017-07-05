В сети появился необычный ролик, на котором программист под ником Joric создал игру для паяльника TS100. Инструмент обладает экраном. Кроме того, его технические характеристики позволяют его прошить через USB-порт. Таким образом "Тетрис" и был установлен на паяльник. Управление "кирпичиками" осуществляется с помощью кнопок на корпусе.

К слову, программист опубликовал и инструкцию по установке игры на инструмент .