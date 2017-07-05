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Программист на паяльнике запустил "Тетрис"
05.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети появился необычный ролик, на котором программист под ником Joric создал игру для паяльника TS100. Инструмент обладает экраном. Кроме того, его технические характеристики позволяют его прошить через USB-порт. Таким образом "Тетрис" и был установлен на паяльник. Управление "кирпичиками" осуществляется с помощью кнопок на корпусе.
К слову,
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Программист запустил на паяльнике, обладающим экраном, культовую игру. Смотрите на видео, как вебмастер играет в "Тетрис" при помощи всего двух кнопок.
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