Женщина с детьми чудом избежала наезда в Бресте

По информации брестского провайдера WikiLink, камера которого сняла опасный момент на дороге, инцидент произошел вечером 29 июня на улице Ленина.

Женщина с двумя детьми переходила проезжую часть, когда светофоры уже не работали. Автомобиль в правой полосе остановился, чтобы пропустить пешеходов, а когда они дошли до середины улицы, внезапно появился микроавтобус, который не снизил скорость – брестчанке чудом удалось избежать наезда: она осталась на переходе, а дети успели перебежать улицу перед самой машиной.