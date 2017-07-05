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Женщина с детьми чудом избежала наезда в Бресте

05.07.2017 21:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации брестского провайдера WikiLink, камера которого сняла опасный момент на дороге, инцидент произошел вечером 29 июня на улице Ленина.

Женщина с двумя детьми переходила проезжую часть, когда светофоры уже не работали. Автомобиль в правой полосе остановился, чтобы пропустить пешеходов, а когда они дошли до середины улицы, внезапно появился микроавтобус, который не снизил скорость – брестчанке чудом удалось избежать наезда: она осталась на переходе, а дети успели перебежать улицу перед самой машиной.

 
 
Ссылка на источник 30
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Микроавтобус едва не сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Бресте. Смотрите на видео кадры происшествия, попавшие на запись камеры наружного...

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