Лукашенко предложил Европе новую политическую стратегию

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед участниками ПА ОБСЕ в Минске, где не только обозначил актуальные европейские проблемы, но и выдвинул инициативу по созданию глобального документа, который поставил бы "жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив перерастание ее в более трагическую форму".

"Мы понимаем, что сформулировать уже сейчас приемлемую для всех сторон модель такого условно "Хельсинки-2" непросто, поэтому сначала важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия в политической и военной сферах", — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, сегодня важно прекратить геополитическое соперничество в регионе, отказаться от создания сфер влияния и навязывания государствам определенной модели общественно-политического устройства.

Очередная сессия ПА ОБСЕ стартовала в Минске 5 июля, основная тема сессии — "укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Фрагмент выступления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.