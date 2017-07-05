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Лукашенко предложил Европе новую политическую стратегию

05.07.2017 21:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед участниками ПА ОБСЕ в Минске, где не только обозначил актуальные европейские проблемы, но и выдвинул инициативу по созданию глобального документа, который поставил бы "жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив перерастание ее в более трагическую форму".  

"Мы понимаем, что сформулировать уже сейчас приемлемую для всех сторон модель такого условно "Хельсинки-2" непросто, поэтому сначала важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия в политической и военной сферах", — сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил Европе новую политическую стратегию
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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По мнению белорусского президента, сегодня важно прекратить геополитическое соперничество в регионе, отказаться от создания сфер влияния и навязывания государствам определенной модели общественно-политического устройства.

Очередная сессия ПА ОБСЕ стартовала в Минске 5 июля, основная тема сессии — "укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Фрагмент выступления президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер считает необходимым выработку нового, глобального документа по принципу Хельсинского соглашения – "Хельсинки-2".

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