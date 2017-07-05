Сергей Сацук: Квартира в Минске или дом за городом - что выбрать





Прожив практически всю жизнь в квартире, всегда мечтал о своем доме. В 2016 году мне, наконец, удалось воплотить эту мечту в жизнь. Прошло уже почти 9 месяцев, и я готов разродиться откровением, сравнить жизнь в городе и за его чертой.

О своем доме я мечтал еще с рождения дочери, но как-то все не получалось. Когда же, спустя 25 лет, я приблизился к своей мечте, то жену стали одолевать бурные сомнения: "Как же мы там будем жить?!"

Страхов было действительно много. Как всем, при наличии одной машины, добраться на работу в Минск и обратно? Что будем делать, если машина сломается? Как внука доставить в детсад, в поликлинику? До поликлиники далеко - не добраться? А в супермаркет как попасть, деревенским магазином ведь сыт не будешь? А если электричество пропадет, что будем делать? Я там со скуки умру!

Сразу оговорюсь, практически все страхи оказались несостоятельными. Да, есть определенные нюансы, есть сложности, но все они с лихвой перевешиваются положительными моментами.

Дом, милый дом

Мы приобрели недостроенное строение - фундамент и часть стен, которое потом два года достраивали. Пришлось корректировать проект, так как первоначально дом предполагался на два этажа, которых нам на четверых было явно много. Да и финансово мы бы тоже их не потянули, с учетом того, что государство показало нам большой ф... в ответ на просьбу предоставить льготный кредит. Поэтому мы скорректировали проект на одноэтажный дом. В результате получили дом на 140 кв.м., из которых 20 кв.м. - это гараж, а остальные 120 - само жилье. По стоимости вышло около 60 тыс. долларов за все (около 500 долларов за квадратный метр с включенным гаражом и затратами на благоустройство участка). Хотя внешняя отделка еще до конца не доведена, итоговая стоимость все равно не будет выше 550 долларов. Получается, за те деньги, что в Минске можно купить бюджетную "трешку" в спальном районе на отшибе, мы получили себе хоромы на 120 кв.м. с высотой потолков 2,8 м (первоначально планировались на 3 метра, но я уменьшил по просьбе жены).





После двухкомнатной квартиры на 49 кв.м., где мы ютились последние 7 лет, переехать в дом на 120 кв.м. - это как сидеть в тюрьме, а потом выйти на свободу. Достаточно сказать, что у нас в доме только гостиная сейчас 49 кв.м. У каждого, даже у 4-летнего внука, теперь есть своя просторная комната. Кто-то может сказать, что такой же простор можно получить и в Минске, купив квартиру на 120 кв.м. Я отвечу, что нельзя. Такая квартира будет стоить очень дорого, но эффекта все равно не будет.

Как часто люди выходят из своих квартир? В основном только по необходимости. По себе могу сказать, что приехав с работы домой, я на улицу из квартиры выходил только в магазин или мусор выбросить. Тут же - постоянное движение: с дома на улицу и обратно. Просто потому, что сделать это очень просто. Хоть в трусах выходи, если погода позволяет, никто тебе слова не скажет. Ведь твой дом - это не только строение, где ты живешь, но и пространство вокруг него. Это ощущается сразу.

Мои соседи - молодая семья с двумя детьми. Всю жизнь прожили в городе. Соседка вообще до мозга костей городская и даже представления не имела, как это жить в деревне. Три года назад переехали в свой дом. Он еще много где недостроен, там делать и делать, но соседка в полном восторге, говорит, что никогда уже не променяет свой дом на квартиру, даже на самую шикарную.

Социальные блага

Это я рассказал в общем ощущения. Теперь перейду к частностям. Наш дом расположен в 15 км от Минска по могилевскому шоссе. Мы выбирали один из самых бюджетных вариантов. Никакого коттеджного поселка - обычная деревня. Но, как выяснилось позже, простая деревня даже лучше большой коттеджной застройки. Люди здесь простые и поэтому на контакт идут просто, без всяких подвохов. При этом соседи в полном смысле соседи, а не источники шума и раздражители за стеной. В деревне всегда стараются помочь друг другу, даже если их никто не просит. Именно поэтому наши опасения по поводу всяких социальных моментов и благ оказались полностью несостоятельными. Например, очень переживали, как будем добираться со свадьбы племянницы домой ночь. Такси ночью за город - в копеечку ведь влетит. Так сосед сам предложил завезти на свадьбу и привезти потом ночью обратно, как позвоним. Все, проблемы нет.

Деревня располагается в 800 метрах от трассы М4, где каждые 10-15 минут ходят маршрутки. До метро - 15 минут езды. Из самой деревни также ходит в автобус - четыре раза в будний день и дважды - в выходные. Детсад и школа в 4 км, в агрогородке. Утром родители с детьми садятся на автобус, и через 10 минут уже на месте. Дети, кто постарше, добираются в школу сами на том же автобусе. Амбулатория - там же. Зимой моя дочь заболела, съездили с ней в эту амбулаторию и через 30 минут вышли от врача с больничным. Очередей, как в минских поликлиниках, там в принципе не бывает. Туда пенсионеры не ходят от скуки, не ищут у себя болячки. Люди приходят к врачу, когда действительно припрет, поэтому и очередей нет. При амбулатории есть и гинеколог. К другим узким специалистам, конечно, придется ехать в районную поликлинику в Боровляны. Ездил - никакого особого напряга. Это ведь не каждый день туда таскаться.

Деревня, находится в зоне действия "Е-доставки", так что с покупкой продуктов тоже проблем нет. Но мы ездим семьей в супермаркет - это тоже никаких неудобств не доставляет.

Интернет, телевидение - это тоже все есть, но необходимость в них в несколько раз меньше, чем к городе.

Как выбраться из сети

Сегодня многие родители очень обеспокоены тем, что дети проводят много времени в интернете, где очень много всего, что способно причинить ребенку вред. Как оградить детей от этого - никто не знает. Есть программы для контроля за детьми, есть другие методы, но все они плохо работают. Если ребенок хочет, он найдет способ. Единственный выход - сделать так, чтобы дети меньше хотели этого самого интернета и пользовались им лишь по необходимости. И вот тут, я вам скажу, загородный дом - самое то. Моя дочь, днями сидела в этом интернете. Сейчас, по моим наблюдениям, находится там в разы меньше. Приедет домой, поест, соберется идет просто гулять по полю или по деревне. Километрами гуляет! Я в шоке был, поверить не мог! Да и кроме прогулок здесь есть, чем заняться. Хочешь, на качелях катайся, хочешь просто на травке полежи или на скамейке посиди, послушай ветер и птиц. Даже зимой, мы построили возле дома горку и снега и устраивали катания. Это ведь не Минск, где снег если не присыпан солью, то под ним обязательно будут "мины" от собачьих какашек.

Кстати, о снеге. Жена очень опасалась, что мы будем делать, если выпадут большие снегопады и нас завалит. Этой зимой, конечно, Хавьера не было, но снегопады были еще те. Никаких проблем они нам не доставили, даже напротив - больше снега, получилась больше горка. Да, нужно выйти с лопатой разгрести проезды, но это вообще не трудно. А ведь я расчищал вручную около 100 метров дороги, которую завалило так, что на машине было не проехать. Я потратил на это полчаса перед выездом на работу, так как нужно было срочно ехать. Но через пару часов по деревне ходил трактор, который все расчищал. За городом все это происходит быстрее, чем в Минске, потому что площадь меньше, а техники больше.

Маленькие радости

В квартире каждый последующий день похож на предыдущий. Это повторяющаяся бытовуха сводит людей с ума, заставляя искать выход из замкнутого круга. Хотя выход этот - вот он, рядом. По своей семье заметил, что после переезда мы стали в разы меньше ругаться. Ссоры вообще почти прекратились. Тут действуют много факторов.

Во-первых, есть где уединиться, чтобы тебя никто не беспокоил. Этим мы почти не пользуемся, так как большое окружающее пространство позволяет нам меньше натыкаться друг на друга и создавать какие-то конфликтные ситуации. Но сам факт, что я могу пойти и просто побыть в тишине один - дорогого стоит.

Во-вторых, когда живешь в своем доме, практически не бывает одинаковых, похожих друг на друга дней. Тут каждый день что-то происходит вокруг. Причем, неважно, какая пора года. То кошка мышь притащит с поля, то заяц на поляну заскочит, то сова прилетит, то соседские дети притащат на показ полведра собранных улиток. Опять же надо то снег разгрести, то грядку с огурчиками прополоть, то газон скосить. Вчера, например, моя жена обнаружила у нас на полянке кучу шампиньонов, которые повыпирали из-под земли после дождя - вот радости было. Даже сам дождь - и то событие, и воспринимается здесь совсем иначе. Хотя, честно скажу, поднадоел уже, солнца хочется.





В-третьих, здесь есть куча маленьких радостей. Тот же заяц уже раз 20 забегал к нам, а жена все еще радуется ему как ребенок. Птицы поют, куропаточки бегают по полю, заяц, сова, аисты... Воздушного змея с внуком запустить, пять минут мяч погонять (в городе на пять минут не выйдешь на улицу, а тут - просто). Здесь столько всяких маленьких радостей, что все не вспомнить. Я, бывает, просто выхожу на свою лужайку, падаю в траву и лежу так 5-10 минут - не рассказать, как снимает напряжение.





Или взять для примера наши качели высотой в три с половиной метра, которые я сам впервые в жизни сконструировал и сделал. Самым большим поклонникам качелей является не внук и даже не моя дочь, а жена, которой уже почти 45 лет. В среднем она проводит на них не меньше часа в день. Например, каждый вечер, если нет дождя, провожает на них закат. И не надоедает ведь! Я даже ревновать к качелям стал. Немного, по-доброму. А сколько взрослых людей качается на качелях в городе?





Есть еще очень много приятных плюсов от своего дома, как, например, свободная и полностью безопасная парковка, но перечислять их все не имеет смысла. Да и просто очень долго будет. Например, мы даже кофе попить, пообедать и поужинать на улицу идем, если погода позволяет. Для ребенка это вообще рай земной, тут даже не описать. Про свежий воздух, возможность выйти на час для сбора в лесу грибов и ягод, даже говорить не стоит.

Из сложностей

Чтобы ни у кого не возникло излишней эйфории, скажу, что и сложностей хватает. Правда, они не совсем такие, какие мы ожидали.

Когда я переезжал в свой дом, то почему-то думал, что буду меньше тратить на коммунальные услуги: воду, отопление, канализацию. Ничего подобного. Напротив, все эти расходы возрастают, причем, значительно, в зависимости от того, как у вас все устроено и есть ли газ. Даже при благоприятном раскладе нужно быть готовым к тому, что коммунальные расходы вырастут минимум в два раза.

Например, затраты на отопление вырастут не только потому, что площадь больше, но из-за того, что в доме четыре стены наружных, а входная дверь выходит прямо на мороз, а не в отапливаемый подъезд. Кроме того, эта дверь даже зимой открывается несколько десятков раз на дню.

Опять же вырастут затраты на воду, особенно на горячую. В своем доме ты чаще бываешь на улице, больше пачкаешься и, соответственно, чаще моешься и больше стираешь.

Вырастают и транспортные расходы - не так значительно, как коммунальные, но у меня рост составил где-то 50%.

Также следует учесть, что для обслуживания своего дома и прилегающей территории тоже нужны и средства, и инструменты. В прошлом году я купил себе триммер косить траву и бензопилу для дров для камина. В этом году докупил и газонокосилку. Также пришлось купить другие инструменты, в которых периодически возникает необходимость, тем более, что я еще продолжаю работы по внешней отделке. Но все расходы на покупку оборудования, в том числе и инструменты, я внес в себестоимость дома и больше не заморачиваюсь по этому поводу.

Но все затраты можно компенсировать и даже выйти в прибыль, например, завести подсодное хозяйство. Я просто цели такой не ставлю.

К минусам можно отнести и уборку дома. Жена жалуется, что ей тяжеловато даже просто пропылесосить 120 "квадратов", не говоря уже о том, чтобы протереть везде пыль и помыть полы. Хотя грязи в доме ни чуть не больше, чем в квартире.

Да, чуть не забыл. Этой весной я дважды сел возле своего дома. Пришлось попотеть вытаскивая машину из грязи. По самой деревне идет асфальтовая дорога, но к моему дому, около 100 метров, идет обычная дорога по земле, даже песком не отсыпана. Но как только весной подсохло, я купил 20 тонн хорошей ПГС, которой сам отсыпал дорогу, не дожидаясь, когда это сделает сельисполком. Теперь больше никакие оттепели и дожди не страшны.

Больше минусов пока не могу найти. Возможно, лет через 10 или 20 придется делать ремонт дома и возникнут какие-то проблемы. Впрочем, вряд ли. За домом просто нужно приглядывать, как и за машиной. Нет, значительно и значительно меньше. Расходники имеют тут значительно больший ресурс.

Да, я читал отзывы и жалобы некоторых людей, что вот приходится тратиться на дом. Но я не принимаю их принципиально. Это как купить автомобиль, а потом жаловаться, что его еще, оказывается, бензином заправлять нужно. Даже если простой фен купить, и то трат не избежать на электричество и на ремонт через некоторое время.

Но я считаю, что плюсы от дома с лихвой перевешивают все минусы. Это уже признал весь цивилизованный мир. Дом особенно нужен тем людям, которые заняты умственным трудом и которым жизненно необходимо место, где можно расслабиться и отдохнуть. В квартире это очень сложно сделать без соответствующих напитков.