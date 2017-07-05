Что делать, если бывшая невестка не разрешает видеться с внучкой? Адвокат комментирует письмо читательницы

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





Скажу честно, никогда не думала, что буду искать помощи у адвоката, но все в нашей жизни обернулось так, что, боюсь, без вашей помощи нам не обойтись.

Когда мы с моим мужем Валентином узнали, что Катя — девушка нашего сына — беременна, нашему счастью не было предела: мы давно ждали внуков и очень их хотели. Теперь, по прошествии времени, я могу признать, что наш сын воспринял новость о скором отцовстве крайне холодно. Но мы с Валиком повлияли на него и настояли на женитьбе. По нашей же инициативе сын с женой переехали жить к нам — квартира у нас большая, места хватает всем. Я не хочу ворошить прошлое, но должна сказать вам, что за время, пока они жили с нами, было всякое. Они оба долгое время не работали, и нам с Валиком приходилось тянуть все на своих плечах; и не было конца и края их скандалам, и все это в присутствии ребенка, да и с невесткой, как мы ни старались, стать родными людьми нам так и не удалось — она всегда держалась настороженно и относилась к нам с прохладцей… Но мы с Валиком готовы были на все закрыть глаза, потому что все трудности и сложности с лихвой окупались бездонными синими глазками нашей родной внучки — Миланы.

Все разрушилось в один день. После очередного сильного скандала невестка собрала вещи и вместе с нашей внучкой уехала к своей маме. Так бывало и раньше, с завидной регулярностью дети расходились «навсегда», а потом рано или поздно все равно мирились. Но не в этот раз. В этот раз все закончилось разводом. Как мы ни расспрашивали сына, он так и не признался, что между ними произошло. Но, как мы поняли, расстались они плохо. И все свои обиды на нашего сына невестка распространила и на нас с Валиком, хотя, видит Бог, ничего плохо мы ей не сделали. Несмотря на это, сейчас между ней и нашей семьей сложились крайне конфликтные отношения. И бьет она по самому больному — она не разрешает никому из нас видеться с Миланой. На момент развода внучке было 5 лет. С тех пор прошел почти год, но Милану мы с Валиком до сих пор можем увидеть только издалека и втайне от бывшей невестки. Сын отказывается бороться за общение с дочкой, сказал нам, что вот когда она вырастет, сама разберется, кто был виноват в том, что папы не было рядом. Но я не могу смириться с тем, что все самые важные моменты жизни Миланы пройдут мимо нас с Валиком и мимо нашего сына, я просто не могу допустить этого, я знаю, что по прошествии времени и сын пожалеет о своем решении.

Бывшая невестка же возможность видеться с Миланой связывает только с деньгами. Сын перечисляет Кате алименты, но их размер ее не устраивает, хотя она прекрасно понимает, что если обратится за алиментами официально, то получать будет еще меньше — сын пока не нашел себя и карьеру еще не построил. Платить алименты ему помогаем мы с Валиком, но по состоянию здоровья мужу пришлось поменять работу, и наши доходы сейчас несопоставимы с тем, что было раньше. Дать бывшей невестке столько денег, сколько она хочет, у нас физически не получается, мы сами едва сводим концы с концами. Но она и слушать про это не хочет, требует, чтобы мы повлияли на сына и заставили платить столько алиментов, сколько она сказала, а до тех пор никто из нас Милану не увидит. И я, и Валик стараемся брать подработки, но все равно не вытягиваем нужную сумму. Я боюсь, что к тому моменту, когда бывшая невестка почувствует себя удовлетворенной, Милана совсем забудет нас, и мы уже не сможем восстановить с ней ту связь, которая была у нас раньше. Татьяна, я прошу вас, помогите нам, расскажите, как поступить, можно ли разорвать этот замкнутый круг?

Комментарий адвоката





Проблема, которая поднимается в вашем обращении, — не редкость. Несмотря на это, как показывает практика, бабушки и дедушки крайне редко используют правовые средства борьбы для того, чтобы отстоять свое право на общение с внуками. И напрасно.

Справочно: частью 1 ст. 78 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) прямо закреплено право деда и бабушки на общение с внуками.

Важно: в случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от предоставления деду и бабушке возможности общаться с внуками порядок общения определяет суд (ч.2 ст. 78 КоБС Республики Беларусь).

Следовательно, поскольку в изложенной ситуации договориться с матерью ребенка о порядке общения бабушки и дедушки с внучкой не представилось возможным, то единственным выходом из сложившейся ситуации является обращение с соответствующим исковым заявлением в суд.

Обращаю ваше внимание, что при обращении в суд вам необходимо руководствоваться общими требованиями подсудности и предъявлять иск в суд по месту жительства ответчицы — вашей бывшей невестки, с которой проживает несовершеннолетний ребенок (ч.1 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь).

До обращения в суд вам следует уплатить государственную пошлину за рассмотрение судом вашего требования, которое по своему содержанию — требование неимущественного характера.

Напоминаю, что в соответствии с подп.6.2 Приложения 14 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 года № 71-З, ставка государственной пошлины за рассмотрение судом исковых заявлений неимущественного характера установлена в размере 3 базовых величин.

Справочно: споры об устранении препятствий к общению с внуками дедушки и бабушки относятся к категории споров, связанных с воспитанием детей (п. 3 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 30.09.2004 года № 11 «О практике рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием детей»).

В этой связи на основании ч.1 ст. 86 КоБС Республики Беларусь к участию в подобных делах в обязательном порядке привлекается орган опеки и попечительства.

Более того, согласно ч.2 ст. 86 КоБС Республики Беларусь, судебное разбирательство дел по спорам, связанным с воспитанием ребенка, назначается только после получения от органа опеки и попечительства заключения по существу рассматриваемого спора вместе с документами, отражающими фактические обстоятельства дела.

Важно: заключение органа опеки и попечительства составляется в виде отдельного документа и должно представлять собой подробный анализ всех обстоятельств, касающихся условий жизни ребенка и его взаимоотношений с дедушкой и бабушкой, и содержать вывод по существу спора (п. 11 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Следует знать: заключение органа опеки и попечительства составляется на основании актов обследования жилищно-бытовых условий жизни ребенка и дедушки с бабушкой. В актах отражаются материально-бытовые условия, санитарное состояние жилых помещений, характер взаимоотношений в семье, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного вывода по существу спора.

Обращаю ваше внимание: обследование ваших и вашей внучки жилищно-бытовых условий будет фактическим, т.е. представители органа опеки и попечительства придут и в вашу квартиру, и в квартиру вашей бывшей невестки, где она проживает вместе с Миланой, и лично засвидетельствуют все обстоятельства, имеющие значение для дачи заключения по делу.

Необходимо отметить, что подход, который используется судами при разрешении споров об определении порядка общения отдельно проживающего родителя с ребенком, в равной степени распространяется и на рассмотрение судом требований об определении порядка общения дедушки и бабушки с внуками. Поэтому при подготовке искового заявления и определении желаемого графика общения с внучкой рекомендую воспользоваться информацией, изложенной в статье «Советы адвоката: бывшая жена требует, чтобы отец отказался от своего ребенка». Воспользоваться данной статьей может и ваш сын, в случае если он изменит свое решение и посчитает необходимым установить график общения с дочкой.

Следует знать: в соответствии с ч.3 ст. 78 КоБС Республики Беларусь, в решении суда по данной категории дел указываются время, место и порядок общения с внуками дедушки и бабушки.

Справочно: при определении графика общения дедушки и бабушки с внуком учитывается желание ребенка, достигшего десяти лет.





Важно: единственным исключением, при котором суд может отказать дедушке и бабушке в общении с внуками, является случай, когда такое общение не отвечает интересам ребенка (ч.2 ст. 78 КоБС Республики Беларусь). Как правило, речь идет о случаях, когда дедушка и бабушка ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами и т.д. В этой связи рекомендую обратить особое внимание на сбор и предоставление суду характеризующих вас и вашего супруга материалов, свидетельствующих о вашем положительном моральном облике.

Остальные обстоятельства, как-то: ваши с супругом материально-бытовые условия, санитарное состояние занимаемого жилого помещения, характер взаимоотношений в семье и проч., также имеют значение для суда, однако в большей степени учитываются при определении частоты, продолжительности, места ваших встреч с внучкой, а также того, должна ли при ваших встречах присутствовать мать девочки. Сбор и предоставление суду соответствующих доказательств необходим для удовлетворения предлагаемого вами графика общения с внучкой.

Что касается вопроса уплаты алиментов на содержание вашей несовершеннолетней внучки, то следует четко понимать, что действующим законодательством обязанность уплаты алиментов на содержание ребенка установлена только в отношении вашего сына. Вы и ваш супруг вправе по своему усмотрению помогать бывшей невестке содержать вашу внучку, при этом вы также самостоятельно вправе определять размер и периодичность данной помощи. Законодательно установленной обязанности уплачивать алименты в пользу бывшей невестки у вас нет. Тем более что размер средств, уплачиваемых на содержание несовершеннолетнего ребенка, не может влиять на ваше и вашего супруга общение с внучкой.

Мой личный совет: в изложенной ситуации закон находится на вашей стороне. Вам необходимо посредством обращения с исковым заявлением в суд отстоять свое право на общение с внучкой. По итогам рассмотрения данного гражданского дела вы получите установленный судом график общения с ребенком и сможете требовать его исполнения со стороны бывшей невестки, в том числе — принудительно.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значение, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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