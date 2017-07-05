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"Машины сюда не ставят". Как устроена первая в Беларуси карусельная парковка
О нехватке парковочных мест говорят не только в Минске, но и в областных, и даже районных центрах. Еще шесть лет назад на белорусском ОАО «Могилевлифтмаш» задумали эту проблему решить — на предприятии
Парковочное ноу-хау и в Беларуси
— Лидер в создании автоматизированных парковок — Южная Корея, одна из самых густонаселенных стран мира. Там они используются уже более 20 лет и есть на каждом углу. А на 23 млн жителей Сеула с пригородами приходится 1 млн мест на механических парковках, — рассказал AUTO.TUT.BY начальник отдела товаров народного потребления ОАО «Могилевлифтмаш» Сергей Дондик.
Можно предположить, что и в Беларуси проблема с парковками в ближайшее время, особенно в крупных городах, станет острее: машин с каждым годом становится все больше, минчане все чаще застревают в заторах. Поэтому на предприятии «Могилевлифтмаш» решили смотреть вперед и создать многоуровневую автоматизированную парковку карусельного типа.
Спустя год, в 2012-м, появился опытный образец многоуровневой автоматизированной парковки карусельного типа.
Как это работает
Вся конструкция стоит на 36 кв. метрах — на такой площади обычно становятся два автомобиля. Автоматизированный многоуровневый паркинг собирается из модульных металлоконструкций и за несколько дней его можно разобрать и перевезти в другое место.
Парковочная система имеет вид замкнутой цепи по принципу карусели, где подвешены 10 ячеек для хранения автомобилей. Принцип ее работы такой: водитель заезжает на площадку, установленную на уровне земли, выходит из автомобиля, покидает площадку, прикладывает специальный чип к блоку (или нажимает лифтовую кнопку), установленному на парковке, после этого его автомобиль поднимается вверх. А на место заезда перемещается незанятая платформа.
Разработчики уверяют, что их автоматизированные парковки надежные: ничего не покосится, не рухнет и не скатится на голову. А если вдруг отключится электроэнергия и парковка обесточится, то получить машину поможет передвижной генератор.
Первый покупатель
После испытания и сертификации изделия, в 2015 году его установили на закрытой территории научно-технологического парка БНТУ «Политехник» на улице Сурганова.
— Парковку мы сдали в эксплуатацию. Сегодня она в рабочем состоянии, но, к сожалению, машины на нее не ставят — у БНТУ возникли трудности по ее оформлению. Но это частный случай, касающийся только этого предприятия, других покупателей парковок это не коснется, — сказал Сергей Дондик.
AUTO.TUT.BY побывал на месте установки ноу-хау «Могилевлифтмаша» и действительно увидел, что карусельная парковка пустая стоит в углу плоскостной стоянки. Брошенной она не выглядела, хотя нижняя платформа для машины была залита водой от прошедшего накануне дождя.
— Мы не можем узаконить парковку из-за бюрократических проволочек, — отметили нам в «Политехнике».
Но главный инженер БНТУ Григорий Саскевич сказал корреспонденту, что с документальным оформлением парковки «никаких проблем нет», а не загружена «карусель» совсем по другой причине.
— Сейчас такой период, что она не востребована. Руководитель «Политехника» Алексеев пока не может ее загрузить, поэтому она не особо ему нужна — достаточно и обычных машино-мест. В целях экономии электроэнергии мы ее просто не включаем. Будет необходимость — загрузим.
Кому это нужно
К сожалению, за прошедшие два года парковки «Могилевлифтмаша» никто не покупал, ею лишь интересовались потенциальные заказчики из крупных городов России и Беларуси. Причиной тому на предприятии считают экономически нестабильную ситуацию.
— Но наши предприятия уже подтягиваются — заказ на семь карусельных парковок на 12 машино-мест каждая поступил в этом году от столичного предприятия. До конца года мы все их установим на территории Минского городского технопарка на улице Солтыса.
Стоимость парковки на 12 мест (без НДС) — 164 450 рублей (более 84 тысяч долларов), отдельно оплачивается крыша.
Перспективы для парковок
Сегодня инженеры «Могилевлифтмаша» разрабатывают новую модель автоматизированной парковки — лифтового типа.
— Эта парковка выглядит как башня высотой с 12-этажный дом. Она занимает площадь около 50 кв. м, а помещается в нее до 50 машин — как внедорожники, так и седаны.
Новую лифтовую парковку установят как отдельно стоящую башню, возле здания завода. Но производители отмечают, что конструкцию можно размещать и в виде пристройки к зданию, и даже под землей.
— Мы изготавливаем только сам механизм, а наружное архитектурное решение по оформлению парковки можно сделать разным — например, облицевать в едином стиле как фасад дома или сделать башню стеклянной, — отметили на предприятии.
Кстати, на предприятии сообщили, что между ОАО «Могилевлифтмаш» и южнокорейской компанией по производству многоуровневых автоматизированных парковок достигнуто соглашение о совместном производстве парковок.
— Если к нам поступит большой заказ на изготовление парковок, то корейская сторона будет поставлять некоторые узлы и механизмы для их производства, — констатировали на заводе.
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ОАО "Могилевлифтмаш" создал первую многоуровневую автоматизированную карусельную парковку. Опытный образец "карусели" установили в Минске два года назад, но...
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