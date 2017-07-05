О нехватке парковочных мест говорят не только в Минске, но и в областных, и даже районных центрах. Еще шесть лет назад на белорусском ОАО «Могилевлифтмаш» задумали эту проблему решить — на предприятии создали первую многоуровневую автоматизированную карусельную парковку. Пока существует один опытный образец «карусели», который установили в Минске два года назад, но машины там, увы, не ставят. Почему не работает белорусское чудо техники, разбирался AUTO.TUT.BY.





Парковочное ноу-хау и в Беларуси

— Лидер в создании автоматизированных парковок — Южная Корея, одна из самых густонаселенных стран мира. Там они используются уже более 20 лет и есть на каждом углу. А на 23 млн жителей Сеула с пригородами приходится 1 млн мест на механических парковках, — рассказал AUTO.TUT.BY начальник отдела товаров народного потребления ОАО «Могилевлифтмаш» Сергей Дондик.

Можно предположить, что и в Беларуси проблема с парковками в ближайшее время, особенно в крупных городах, станет острее: машин с каждым годом становится все больше, минчане все чаще застревают в заторах. Поэтому на предприятии «Могилевлифтмаш» решили смотреть вперед и создать многоуровневую автоматизированную парковку карусельного типа.

Спустя год, в 2012-м, появился опытный образец многоуровневой автоматизированной парковки карусельного типа.





Как это работает

Вся конструкция стоит на 36 кв. метрах — на такой площади обычно становятся два автомобиля. Автоматизированный многоуровневый паркинг собирается из модульных металлоконструкций и за несколько дней его можно разобрать и перевезти в другое место.

Парковочная система имеет вид замкнутой цепи по принципу карусели, где подвешены 10 ячеек для хранения автомобилей. Принцип ее работы такой: водитель заезжает на площадку, установленную на уровне земли, выходит из автомобиля, покидает площадку, прикладывает специальный чип к блоку (или нажимает лифтовую кнопку), установленному на парковке, после этого его автомобиль поднимается вверх. А на место заезда перемещается незанятая платформа.

Разработчики уверяют, что их автоматизированные парковки надежные: ничего не покосится, не рухнет и не скатится на голову. А если вдруг отключится электроэнергия и парковка обесточится, то получить машину поможет передвижной генератор.

Первый покупатель

После испытания и сертификации изделия, в 2015 году его установили на закрытой территории научно-технологического парка БНТУ «Политехник» на улице Сурганова.





— Парковку мы сдали в эксплуатацию. Сегодня она в рабочем состоянии, но, к сожалению, машины на нее не ставят — у БНТУ возникли трудности по ее оформлению. Но это частный случай, касающийся только этого предприятия, других покупателей парковок это не коснется, — сказал Сергей Дондик.

AUTO.TUT.BY побывал на месте установки ноу-хау «Могилевлифтмаша» и действительно увидел, что карусельная парковка пустая стоит в углу плоскостной стоянки. Брошенной она не выглядела, хотя нижняя платформа для машины была залита водой от прошедшего накануне дождя.

— Мы не можем узаконить парковку из-за бюрократических проволочек, — отметили нам в «Политехнике».

Но главный инженер БНТУ Григорий Саскевич сказал корреспонденту, что с документальным оформлением парковки «никаких проблем нет», а не загружена «карусель» совсем по другой причине.

— Сейчас такой период, что она не востребована. Руководитель «Политехника» Алексеев пока не может ее загрузить, поэтому она не особо ему нужна — достаточно и обычных машино-мест. В целях экономии электроэнергии мы ее просто не включаем. Будет необходимость — загрузим.





Кому это нужно

К сожалению, за прошедшие два года парковки «Могилевлифтмаша» никто не покупал, ею лишь интересовались потенциальные заказчики из крупных городов России и Беларуси. Причиной тому на предприятии считают экономически нестабильную ситуацию.

— Но наши предприятия уже подтягиваются — заказ на семь карусельных парковок на 12 машино-мест каждая поступил в этом году от столичного предприятия. До конца года мы все их установим на территории Минского городского технопарка на улице Солтыса.

Стоимость парковки на 12 мест (без НДС) — 164 450 рублей (более 84 тысяч долларов), отдельно оплачивается крыша.

Перспективы для парковок

Сегодня инженеры «Могилевлифтмаша» разрабатывают новую модель автоматизированной парковки — лифтового типа.

— Эта парковка выглядит как башня высотой с 12-этажный дом. Она занимает площадь около 50 кв. м, а помещается в нее до 50 машин — как внедорожники, так и седаны.





Новую лифтовую парковку установят как отдельно стоящую башню, возле здания завода. Но производители отмечают, что конструкцию можно размещать и в виде пристройки к зданию, и даже под землей.

— Мы изготавливаем только сам механизм, а наружное архитектурное решение по оформлению парковки можно сделать разным — например, облицевать в едином стиле как фасад дома или сделать башню стеклянной, — отметили на предприятии.





Кстати, на предприятии сообщили, что между ОАО «Могилевлифтмаш» и южнокорейской компанией по производству многоуровневых автоматизированных парковок достигнуто соглашение о совместном производстве парковок.

— Если к нам поступит большой заказ на изготовление парковок, то корейская сторона будет поставлять некоторые узлы и механизмы для их производства, — констатировали на заводе.