Самые безумные проекты ИГИЛ: от гигантской машины разрушения до штурмового асфальтового катка

Военный конфликт в Сирии, Ираке и Ливии, отсутствие денег или возможности приобрести оружие из-за рубежа толкает представителей различных террористических группировок на производство самодельных образцов бронетехники и вооружений.

Под руку идут любые пригодные для этого материалы и транспортные средства. Неудивительно, что техника боевиков иногда напоминает машины из «Безумного Макса». 42.TUT.BY собрал пятерку самого необычного оружия, замеченного в Сирии.

Бронепогрузчик

Стальной ковш, который пробьет не всякая пуля, возможность расчищать им завалы и прикрываться, как щитом, делают из обычного погрузчика приемлемый вариант штурмовой машины. В видеороликах с мест боев террористов с правительственными войсками засветилось сразу две такие машины, принадлежащие ИГИЛ.



Изображение: youtube.com

Первая вооружена крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом, вероятно, китайским клоном ДШК. Борта и кабину прикрывают дополнительные стальные экраны. На моторном отсеке смонтирована бронерубка, в которой размещается пулеметчик. На ковше смонтирован сетчатый противокумулятивный экран. Данный броневик применялся в боях за иракский город Байджи.



Фото: strangernn.livejournal.com

Второй погрузчик атаковал позиции курдской Пешмерги, но был подбит и взят в качестве трофея. Вооружения он не нес, хотя был основательно защищен — дополнительные стальные листы, сетчатые экраны. Возможно, это была самоходная бомба — начиненная взрывчаткой машина для террориста-смертника.

Гигантская машина разрушений

Наверное, это самое чудовищное самодельное РСЗО, которое только было построено в мире. Представляет собой прицеп от фуры, на котором размещены в ряд 50 блоков РСЗО калибром 240 мм.



Изображение: youtube.com

Стреляет эта машина смерти иранскими ракетами Falaq-1. Каждая такая ракета несет 60 кг взрывчатого вещества, а максимальная дальность стрельбы достигает 10 км.

Изображение: youtube.com

От взрыва ракеты остается воронка глубиной до полутора метров при четырехметровом диаметре. Учитывая, что ракеты не кустарного производства, точность у них более-менее приемлемая. А 50 таких ракет, выпущенных разом, могут оставить от цели лунный пейзаж.

Бронированный асфальтовый каток

Точно сказать, кому принадлежит этот бронированный девайс, сказать сложно, зато теперь можно утверждать, что на войне может пригодиться и обычный асфальтовый каток. Максимальная скорость такой машины не превышает 2−5 км/ч в час, и вряд ли ее можно использовать в качестве штурмового «танка» или самоходной бомбы (в этом варианте она просто не успеет доехать до позиций).



Фото: ahmedreyadh.blogspot.com

Поэтому каток превратили в машину для разминирования. Конечно, его закрыли стальными листами от осколков и пуль, но что почувствует водитель катка, когда конструкция подорвется на мине?

Зачем террористу поролон?

Это «бронированное нечто», больше похожее на трицератопса, в прошлом было обычным советским грузовиком КрАЗ-260. В отличие от других проектов террористов, боевой вагон выглядит довольно хорошо сбалансированным по своей конструкции.



Фото: gunm.ru

Кабина импровизированного БТР усилена дополнительными бронелистами, которыми также закрыты колесные арки. А десантное отделение закрыто разнесенной броней: между двумя стальными листами имеется слой неизвестного наполнителя.



Фото: gunm.ru

Сверху на ребро и на внутреннюю поверхность борта набит, судя по снимку, поролон. Он необходим, чтобы стрелки не получили ожогов от раскаленного железа — жара в Ираке нешуточная. А так прислониться можно без риска.

Для чего машина оснащена четырьмя силовыми швеллерами, сказать сложно. Возможно, они нужны для крепления противокумулятивных экранов.



Иракская армия осматривет трофей. Фото: topwar.ru

Сообщается, что данный БТР состоял на вооружении «Штурмового батальона» ИГИЛ, задачей бойцов которого было проникновение через вражеский фронт без какой-либо надежды остаться живыми.

Бронебетономешалка

Для чего террористам понадобилась бронированная бетономешалка, представить сложно. Вряд ли для поднятия боевого духа или использования в качестве БТР. Стальными листами была закрыта только кабина грузовика и передние колеса. Такое частичное бронирование свойственно самоходным бомбам с водителем-смертником.



Фото: cigr.net



Фото: cigr.net

Эту бронированную бетономешалку обнаружили в ливийском городе Бенгази. Трудно оценить боевую ценность этого аппарата. Но, возможно, у террористов на нее был какой-то особый план.