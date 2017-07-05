Экскурсовод: наша работа в том, чтобы пробуждать уважение к стране

В последнее время в Беларуси существенно выросло количество иностранных туристов, преимущественно, англоязычных, причем интересует их все, рассказывает собеседник Sputnik.

Есть те люди, которые едут к нам за медицинским обслуживанием. Например, белорусы, переехавшие в США, знают, что стоматология там — это заоблачные цены, а в Беларуси очень качественно и значительно дешевле. То же самое интересует россиян и всех тех, кто едет к нам что-то лечить, говорит экскурсовод.

"Также многие едут к нам в санатории, они достаточно высокого уровня с хорошими услугами, но не всегда там качественный сервис обслуживания со стороны персонала, но сами услуги высококачественные. И те, кто отдыхает в санаториях, заказывают еще и экскурсии", — отмечает Масловский.

Работа экскурсовода, чаще всего, направлена ​​на то, чтобы показать людям Беларусь, чтобы они сюда приезжали, были довольны и не конфликтовали. Но собеседник Sputnik убежден в том, что экскурсоводы должны и у белорусов, и у гостей пробуждать уважение к стране, показывать, что история Беларуси — это великая история, и на этом основании порой случаются конфликты.

"Вот, например, когда я возил туристов из Литвы, я люблю говорить "наш Миндовг" или "наш Ольгерд", а они сразу говорят, что это Миндовгас или Альгердас. Я отвечаю: " В какой летописи написано такое имя? ", и они сразу молчат, так как не совсем критично относятся к историческим событиям, у них в голове то, что современная Литва соответствует Великому княжеству ", — рассказывает Масловский.

Такие же конфликты иногда случаются и с поляками, когда во время экскурсии звучит "наш Адам Мицкевич" или "наш Костюшко". По словам экскурсовода, здесь лучше было бы говорить "наш общий исторический деятель", но даже в польских учебниках по истории иногда можно встретить название "Речь Посполита Польска".

Многие поклонники экскурсионного туризма заказывают 11-дневные или 7-дневные туры по Беларуси, но наибольшим спросом пользуются туры выходного дня. Есть даже такая шутка: чем больше у россиян праздников, тем больше в белорусских экскурсоводов работы, говорит собеседник.

"Чаще всего иностранные туристы знают белорусского президента, а вот историю нашей страны они знают мало. В белорусской истории немного лучше других разбираются граждане Литвы, Польши и Украины. И как это ни странно, но большинство россиян белорусскую историю не знает вовсе, так как они думают, что мы всегда были вместе. И вот когда знакомишь их с историей Беларуси, у них сразу просыпается уважение ", — рассказывает Масловский.

Беседу с экскурсоводом Евгением Масловским слушайте на радио Sputnik Беларусь.