В День поцелуя Адам Глобус и минчане – об открытом проявлении чувств

Художник и писатель Адам Глобус любит, когда минчане целуются на улицах — он одобрительно относится к открытому проявлению чувств. Правда, встретить эмоционально открытых минчан на улицах удается куда реже, чем в Париже, откуда недавно вернулся художник — там целуются и просто в знак приветствия.

Другие минчане рассказали, что не особенно приветствуют поцелуи в общественных местах, и сами признаются, что целуются на виду только "в щеку". А некоторые даже согласились поцеловаться специально для Sputnik.

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