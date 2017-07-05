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В День поцелуя Адам Глобус и минчане – об открытом проявлении чувств
06.07.2017 08:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Художник и писатель Адам Глобус любит, когда минчане целуются на улицах — он одобрительно относится к открытому проявлению чувств. Правда, встретить эмоционально открытых минчан на улицах удается куда реже, чем в Париже, откуда недавно вернулся художник — там целуются и просто в знак приветствия.
Другие минчане рассказали, что не особенно приветствуют поцелуи в общественных местах, и сами признаются, что целуются на виду только "в щеку". А некоторые даже согласились поцеловаться специально для Sputnik.
На эмоции белорусов смотрите в опросе Sputnik.
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К Всемирному дню поцелуя, который празднуют 6 июля, корреспонденты Sputnik "протестировали" минчан на способность открыто проявлять эмоции.
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