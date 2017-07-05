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Гидромет о погоде в четверг: снова дожди и холодно
06.07.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси в четверг 6 июня, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik/ Альфред Микус
По информации синоптиков, по-настоящему летнее тепло придет в республику только после первой декады месяца: до 10-го числа в стране будет свежо и сыро.
"В четверг будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что ветер будет северо-западного направления, местами порывистый (до 14 м/с). Днем максимальная температура воздуха составит от +17 до +22°С.
В Минске, по данным синоптиков, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, днем воздух прогреется всего до +20°С.
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В Минске, по данным синоптиков, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, днем воздух прогреется всего до +20°С.
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