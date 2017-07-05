ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

06.07.2017 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Зрители XV сезона международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party увидят выступления 14 коллективов, представленных исполнителями из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Россию на фестивале представят прославленный джазмен и композитор Давид Голощёкин, известный коллектив Brill Family, объединивший несколько поколений музыкантов одной семьи, и трубач-виртуоз Валерий Пономарев.

Подарком гостям Koktebel Jazz Party станет грандиозный спецпроект "Джаз со скоростью света", который объединит музыкантов разных стран, разделенных сотнями километров, — прямой телемост даст возможность джазменам из Еревана сыграть вместе с участниками фестиваля в рамках мероприятий Главной сцены Koktebel Jazz Party.

"Koktebel Jazz Party постепенно превратился в одно из крупнейших джазовых событий в России. В Коктебеле уже побывали многие джазовые звезды первой величины со всего мира. В этом плане не станет исключением и грядущий юбилейный 15-й фестиваль. Зрители обязательно вновь увидят и услышат исполнителей, чьи имена вписаны в историю музыки. Кого? Пусть пока это будет нашей маленькой тайной. Надеюсь, мы сможем вас и удивить, и порадовать. Главное, чтобы погода не подвела. До встречи в Коктебеле!", — сказал арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

Первый фестивальный день откроется выступлением Биг-Бэнда под управлением известного московского саксофониста, арт-директора фестиваля Сергея Головни с участием джазовой певицы и актрисы мюзиклов Анны Бутурлиной. Программа первого дня включит также выступления международных джазовых коллективов и мультиинструменталиста, композитора Давида Голощёкина, импровизировавшего в разные годы с легендами мирового джаза  - Дюком Эллингтом и Диззи Гиллеспи.

Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников
© Sputnik Владимир Астапкович
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Посмотреть лайнап можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейный сезон джаза пройдет с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Экскурсовод: наша работа в том, чтобы пробуждать уважение к стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика