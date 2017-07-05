Koktebel Jazz Party объявил имена первых участников

Зрители XV сезона международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party увидят выступления 14 коллективов, представленных исполнителями из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Россию на фестивале представят прославленный джазмен и композитор Давид Голощёкин, известный коллектив Brill Family, объединивший несколько поколений музыкантов одной семьи, и трубач-виртуоз Валерий Пономарев.

Подарком гостям Koktebel Jazz Party станет грандиозный спецпроект "Джаз со скоростью света", который объединит музыкантов разных стран, разделенных сотнями километров, — прямой телемост даст возможность джазменам из Еревана сыграть вместе с участниками фестиваля в рамках мероприятий Главной сцены Koktebel Jazz Party.

"Koktebel Jazz Party постепенно превратился в одно из крупнейших джазовых событий в России. В Коктебеле уже побывали многие джазовые звезды первой величины со всего мира. В этом плане не станет исключением и грядущий юбилейный 15-й фестиваль. Зрители обязательно вновь увидят и услышат исполнителей, чьи имена вписаны в историю музыки. Кого? Пусть пока это будет нашей маленькой тайной. Надеюсь, мы сможем вас и удивить, и порадовать. Главное, чтобы погода не подвела. До встречи в Коктебеле!", — сказал арт-директор фестиваля Михаил Иконников.

Первый фестивальный день откроется выступлением Биг-Бэнда под управлением известного московского саксофониста, арт-директора фестиваля Сергея Головни с участием джазовой певицы и актрисы мюзиклов Анны Бутурлиной. Программа первого дня включит также выступления международных джазовых коллективов и мультиинструменталиста, композитора Давида Голощёкина, импровизировавшего в разные годы с легендами мирового джаза - Дюком Эллингтом и Диззи Гиллеспи.



© Sputnik Владимир Астапкович Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Посмотреть лайнап можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".