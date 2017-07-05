Новый электрокар Nissan сможет парковаться самостоятельно

Nissan Leaf второго поколения сможет выполнить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом. Запас хода у автомобиля нового поколения составит 550 км.



Фото: insideevs.com

Компания Nissan привела новые подробности об электрокаре Leaf второго поколения. Электрический хэтчбек получит функцию полностью автоматической парковки ProPILOT Park, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Электрокар будет ориентироваться в пространстве благодаря ультразвуковым датчикам и видеокамерами. Автомобиль сможет самостоятельно выполнить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку как передним, так и задним ходом. Контролировать рулевое управление, акселератор и тормоз будет электроника.

Кроме того, новый Nissan Leaf получит фирменную систему полуавтоматического управления ProPilot. Она будет работать на основе лазерного сканера, определяющего точное расстояние между автомобилем и окружающими объектами, а также за счет системы кругового обзора. За управление автомобилем будет отвечать искусственный интеллект. Функция ProPilot будет работать как на скоростных магистралях, так и в условиях загруженного городского трафика.



Фото: insideevs.com

Nissan Leaf второго поколения должен стать электрокаром с самым большим запасом хода в своем класса. По предварительным данным, новинка сможет проехать без подзарядки батарей примерно 550 км — вдвое больше своего предшественника.

Новый Nissan Leaf будет официально представлен 6 сентября, а его публичная премьера состоится чуть позже на Франкфуртском автосалоне.