В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche

Восемь автомобилей премиальной марки Porsche сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг. Как сообщает местная полиция, на месте преступления обнаружено достаточно улик, чтобы квалифицировать произошедшее как поджог.





Следователи убеждены, что поджог автосалона с дорогостоящими машинами скорее всего связан с проведением в Гамбурге саммита «Большой двадцатки» и является делом рук левых радикалов. Однако по горячим следам поджигателей найти не удалось.

Встреча лидеров G20 пройдет 7−8 июля, главы большинства делегаций прибудут в город уже в четверг. Как ожидается, саммит будет сопровождаться массовыми акциями протестов , в которых могут принять участие порядка 100 тысяч человек.





Первая массовая демонстрация состоится уже в четверг. Сторонники левацких группировок планируют устроить акцию под громким девизом «Добро пожаловать в ад» (Welcome to Hell). Ее инициаторы не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать размеренному и спокойному проведению встречи «двадцатки».