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В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche

06.07.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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Восемь автомобилей премиальной марки Porsche сгорели на парковке автосалона в Гамбурге в ночь на четверг. Как сообщает местная полиция, на месте преступления обнаружено достаточно улик, чтобы квалифицировать произошедшее как поджог.


Следователи убеждены, что поджог автосалона с дорогостоящими машинами скорее всего связан с проведением в Гамбурге саммита «Большой двадцатки» и является делом рук левых радикалов. Однако по горячим следам поджигателей найти не удалось.

Встреча лидеров G20 пройдет 7−8 июля, главы большинства делегаций прибудут в город уже в четверг. Как ожидается, саммит будет сопровождаться массовыми акциями протестов, в которых могут принять участие порядка 100 тысяч человек.


Первая массовая демонстрация состоится уже в четверг. Сторонники левацких группировок планируют устроить акцию под громким девизом «Добро пожаловать в ад» (Welcome to Hell). Ее инициаторы не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать размеренному и спокойному проведению встречи «двадцатки».

 
 
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В результате инцидента было уничтожено восемь автомобилей.

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