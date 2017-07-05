ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Успешно испытана вакцина против рака

06.07.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские, немецкие и австрийские онкологи доказали, что испытанные ими персонализированные вакцины против рака являются безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы. Два соответствующих исследования опубликованы (1, 2) в журнале Nature, кратко об этом сообщает lenta.ru.


Меланома. Фото: dermline.ru

В первой публикации американские ученые сообщают о результатах первой фазы клинических испытаний вакцины, направленной на 20 персонализированных неоантигенов, связанных с раком кожи. У четырех из шести пациентов, которым была сделана прививка, в течение 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы.

Меланома — злокачественная опухоль. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке глаза, слизистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка). Одна из наиболее опасных злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующаялимфогенным и гематогенным путем почти во все органы.

Во второй публикации немецкие и австрийские авторы сообщают о первом в своем роде применении персонализированного подхода к вакцинации на основе РНК, которая направлена на уничтожение у 13 пациентов, больных меланомой, неоэпитопов. У восьми пациентов через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.

Специалисты планируют приступить ко второй фазе клинических испытаний вакцин, а также определить их эффективность в борьбе с другими типами рака.

Читайте также:

Американский профессор: через 30 лет люди будут продолжать род без секса

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские, немецкие и австрийские онкологи доказали, что испытанные ими персонализированные вакцины против рака являются безопасными и клинически...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый электрокар Nissan сможет парковаться самостоятельно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика