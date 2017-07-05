Нью-Йорк днем и ночью. Что мы увидели на улицах огромного мегаполиса

Нью-Йорк — один из тех городов, где есть своя душа и атмосфера. Это место с тысячей лиц, языков и запахов — метро, проходящего прямо под дорогами, уличной еды, марихуаны и дорогой косметики. Это город, с которого мы начинали наше большое путешествие и который запомнили на всю жизнь. TUT.BY совместно с «Корона Техно» продолжает цикл публикаций из США. Сегодня — наш небольшой фотоотчет из «Большого яблока».
В Нью-Йорке — удивительное сочетание новой и старой архитектуры, находящихся в полной гармонии с огромными рекламными вывесками. Здесь большое количество «фриков», а на самом деле людей, которые просто хотят быть сами собой и выглядеть так, как посчитают нужным.
Тут утренние пробежки соседствует с фастфудом, высокий стиль с бомжами, а такси и дорогие машины — с морем пешеходов. Смотрите, каким увидел город фотограф Дмитрий Брушко.
Несмотря на то, что в Нью-Йорке мы провели всего пару дней, он навсегда останется в нашем сердце. Это город огромных небоскребов, утопающих в облаках, город яркой рекламы, толп туристов, острых запахов, бесконечных забегаловок и фургонов с едой, город, где в метро устраиваются настоящие концерты и бегают крысы, город, который взорвет ваши эмоции.
Нам очень не хватило побыть еще хотя бы несколько дней в этом мегаполисе. Но тогда впереди у нас еще был большой путь — к другому побережью на машине!
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