|
Работники БМЗ создали группу Вконтакте, в которой обсуждают выдачу зарплаты и аванса
В соцсети Вконтакте появилось
Сообщество называется «
Обсуждения сопровождают многочисленные мемы и карикатуры. Кроме этого, контент сообщества включает в себя полезные советы, пословицы и поговорки на тему денег. Также популярны интерактивы.
С чем связан такой ажиотаж вокруг темы денежных выплат — неизвестно. На предприятии сообщили, что и по зарплате, и по авансу со всеми 10 тысячами работниками БМЗ рассчитываются вовремя, согласно срокам, установленным в коллективном договоре.
— Мы знаем об этой группе, — смеется в трубку пресс-секретарь предприятия Александр Олесик. — Для чего она создана — не совсем понятно. За последние 5 лет, что я работаю на предприятии, еще никогда не было задержек по выплатам. К тому же есть интернет-банкинг, смс-оповещения о зарплате, да и бухгалтерия всегда вовремя вывешивает информацию о дате предстоящих выплат. Скорее всего, как и большинство сообществ, группа служит своеобразной беседкой, в которой работники помимо денежной темы могут обсудить и другие вопросы. Также есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.
|
Архив (Разное)
Комментарии