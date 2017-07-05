Работники БМЗ создали группу Вконтакте, в которой обсуждают выдачу зарплаты и аванса

В соцсети Вконтакте появилось необычное сообщество . Создали его, судя по названию, работники Белорусского металлургического завода. Наибольшую популярность группа обретает два раза в месяц. Почему — становится понятным из названия.





Сообщество называется « Аванс-Зарплата ЖЛОБИН-БМЗ ». В нем уже более 600 участников. А главный предмет бесед — деньги. Точнее — обсуждение получки на предприятии. Самый частый вопрос, который инициируют в группе ее члены, — очередная выплата зарплаты или аванса.





Обсуждения сопровождают многочисленные мемы и карикатуры. Кроме этого, контент сообщества включает в себя полезные советы, пословицы и поговорки на тему денег. Также популярны интерактивы.









С чем связан такой ажиотаж вокруг темы денежных выплат — неизвестно. На предприятии сообщили, что и по зарплате, и по авансу со всеми 10 тысячами работниками БМЗ рассчитываются вовремя, согласно срокам, установленным в коллективном договоре.

— Мы знаем об этой группе, — смеется в трубку пресс-секретарь предприятия Александр Олесик. — Для чего она создана — не совсем понятно. За последние 5 лет, что я работаю на предприятии, еще никогда не было задержек по выплатам. К тому же есть интернет-банкинг, смс-оповещения о зарплате, да и бухгалтерия всегда вовремя вывешивает информацию о дате предстоящих выплат. Скорее всего, как и большинство сообществ, группа служит своеобразной беседкой, в которой работники помимо денежной темы могут обсудить и другие вопросы. Также есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.



