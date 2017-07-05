ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники БМЗ создали группу Вконтакте, в которой обсуждают выдачу зарплаты и аванса

06.07.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В соцсети Вконтакте появилось необычное сообщество. Создали его, судя по названию, работники Белорусского металлургического завода. Наибольшую популярность группа обретает два раза в месяц. Почему — становится понятным из названия.


Сообщество называется «Аванс-Зарплата ЖЛОБИН-БМЗ». В нем уже более 600 участников. А главный предмет бесед — деньги. Точнее — обсуждение получки на предприятии. Самый частый вопрос, который инициируют в группе ее члены, — очередная выплата зарплаты или аванса.


Обсуждения сопровождают многочисленные мемы и карикатуры. Кроме этого, контент сообщества включает в себя полезные советы, пословицы и поговорки на тему денег. Также популярны интерактивы.



С чем связан такой ажиотаж вокруг темы денежных выплат — неизвестно. На предприятии сообщили, что и по зарплате, и по авансу со всеми 10 тысячами работниками БМЗ рассчитываются вовремя, согласно срокам, установленным в коллективном договоре.

— Мы знаем об этой группе, — смеется в трубку пресс-секретарь предприятия Александр Олесик. — Для чего она создана — не совсем понятно. За последние 5 лет, что я работаю на предприятии, еще никогда не было задержек по выплатам. К тому же есть интернет-банкинг, смс-оповещения о зарплате, да и бухгалтерия всегда вовремя вывешивает информацию о дате предстоящих выплат. Скорее всего, как и большинство сообществ, группа служит своеобразной беседкой, в которой работники помимо денежной темы могут обсудить и другие вопросы. Также есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У БГУ появился бот в Telegram, отвечающий на вопросы абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика