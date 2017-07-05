ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У БГУ появился бот в Telegram, отвечающий на вопросы абитуриентов

06.07.2017 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

БГУ запустил Telegram-бот для абитуриентов, позволяющий в одном приложении найти всю информацию о поступлении, пишет citydog.

«Каждый год в середине лета БГУ оказывается в центре внимания тысяч выпускников, у которых множество вопросов о поступлении, — рассказывает начальник медиацентра БГУ Павел Соловьев. — Но, как правило, все эти вопросы однотипны, поэтому мы решили облегчить работу сотрудникам приемной комиссии, создав подобный бот в Telegram. Таким образом, абитуриенты могут оперативно получить ответы на все волнующие их вопросы».







В программу включены разделы «ЦТ», «Проходные баллы», «Собеседование с деканатом», «Общежитие» и другие. Стоит только выбрать категорию — и ответы начнут поступать (они запрограммированы заранее, поэтому приходят моментально).

Пока бот работает всего несколько дней, поэтому о статистике посещений говорить еще рано, но «если проект будет полезен для поступающих и облегчит работу приемной комиссии, сервис будет развиваться и использоваться в последующие годы».

Павел Соловьев также напомнил, что «у БГУ в настоящее время имеются официальные группы и страницы в социальных сетях и сервисах ВКонтакте, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+, ResearchGate».

Telegram-бот создан сотрудниками отдела веб-проектов и стратегических коммуникаций Медиацентра БГУ. Кроме того, в его разработке принимали участие и студенты БГУ, сообщается на сайте университета.

Читайте также:

Telegram выпустил "инструмент для борьбы с цензурой"

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном приложении найти всю информацию о поступлении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В больнице умерла 16-летняя пассажирка мотоцикла, пострадавшая в ДТП в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика