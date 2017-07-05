У БГУ появился бот в Telegram, отвечающий на вопросы абитуриентов

БГУ запустил Telegram-бот для абитуриентов, позволяющий в одном приложении найти всю информацию о поступлении, пишет citydog.

«Каждый год в середине лета БГУ оказывается в центре внимания тысяч выпускников, у которых множество вопросов о поступлении, — рассказывает начальник медиацентра БГУ Павел Соловьев. — Но, как правило, все эти вопросы однотипны, поэтому мы решили облегчить работу сотрудникам приемной комиссии, создав подобный бот в Telegram. Таким образом, абитуриенты могут оперативно получить ответы на все волнующие их вопросы».













В программу включены разделы «ЦТ», «Проходные баллы», «Собеседование с деканатом», «Общежитие» и другие. Стоит только выбрать категорию — и ответы начнут поступать (они запрограммированы заранее, поэтому приходят моментально).

Пока бот работает всего несколько дней, поэтому о статистике посещений говорить еще рано, но «если проект будет полезен для поступающих и облегчит работу приемной комиссии, сервис будет развиваться и использоваться в последующие годы».

Павел Соловьев также напомнил, что «у БГУ в настоящее время имеются официальные группы и страницы в социальных сетях и сервисах ВКонтакте, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+, ResearchGate».

Telegram-бот создан сотрудниками отдела веб-проектов и стратегических коммуникаций Медиацентра БГУ. Кроме того, в его разработке принимали участие и студенты БГУ, сообщается на сайте университета.