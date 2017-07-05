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В больнице умерла 16-летняя пассажирка мотоцикла, пострадавшая в ДТП в Гомеле
Врачам не удалось спасти жизнь 16-летней пассажирке мотоцикла, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Гомеле. 5 июля девушка умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним,
В результате происшествия 20-летний мотоциклист, а также его 16-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были доставлены в реанимационное отделение больницы, где 5 июля девушка умерла.
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В результате происшествия 20-летний мотоциклист, а также его 16-летняя пассажирка получили серьезные травмы. 5 июля девочка умерла.
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