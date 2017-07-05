«Мумий Тролль» представит концерт в Минске в честь двадцатилетия культового альбома «Морская». Концерт состоится на сцене Falcon Club Арена 8 декабря.





В 1997 году вышел альбом «Морская» группы «Мумий Тролль», который стал мощной вспышкой — чуть не ли все песни в нем стали хитами, чередуясь на верхних позициях чартов. Диск группы был раскуплен тиражом в несколько миллионов копий. О группе «Мумий Тролль» заговорили все: никто и представить не мог, что провинциальная группа из «Владивостока» вытеснит привычных звезд шоу-бизнеса и станет одним из главных музыкальной событий на постсоветском пространстве на долгие годы.

Московский журнал «Афиша» писал о «Мумий Тролле» в 2000 году: «Эта группа — ключевая для нового поколения, та самая объединяющая вещь, которую это поколение, так или иначе, констатирует». Альбом «Морская» оказал влияние не только на все дальнейшее развитие российской музыки, но и на новое креативное поколение нулевых и десятых — многие известные дизайнеры, художники, режиссеры на постсоветском пространстве сформировались под влиянием этого альбома. Прошло двадцать лет, но альбом «Морская» и сегодня звучит актуально.

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Сегодня у «Мумий Тролля» более 10 студийных альбомов, десятки хитов и несколько поколений поклонников. На юбилейном концерте «Морской» можно будет услышать, какими сегодня видят хиты этого альбома музыканты.

Как сказал недавно лидер группы Илья Лагутенко: «Я не очень люблю юбилеи, по возможности, стараюсь не оглядываться назад, но есть определенные вехи, которые нельзя отменить. Если вы спросите, что я сейчас бы убрал из альбома „Морская“, я отвечу — ничего. Он и сегодня выглядит и звучит очень актуально — и для тех, кто узнал его 20 лет назад, и для тех, кто открывает его впервые. Я не думаю, что на концертах есть смысл точить ностальгические настроения в стиле „вечеринок 90-х“. Для меня это возможность устроить дебютную концертную программу. Двадцать лет не прошли даром, и мне удалось повстречать много творческих энтузиастов своего дела, с которыми мы и отправляемся в путешествие Морская — 20».





Концерт «Мумий Тролля» в честь двадцатилетия группы станет особенным еще и благодаря выбранному месту проведения. Столичная Falcon Arena является вместительным, современным, и, в то же время, компактным и атмосферным залом. Любопытно, что именно Илья Лагутенко выбрал этот зал: он хорош и для vip-зрителей, и для обычных посетителей партера тем, что почти все обладатели билетов находятся близко к сцене.

«Мы уверены, что сделали правильный выбор места проведения — зрителей ожидает концерт, на котором мы увидим настоящее единение вокруг кумиров, чья музыка стала саундтреком жизни очень многих из нас. Мы уверены, что этот концерт станет незабываемым благодаря особенной атмосфере, поэтому приглашаем многочисленных фанатов „Мумий Тролля“ на юбилейный концерт», — рассказали организаторы концерта — компания JetSounds.

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