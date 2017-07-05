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Mercedes-Benz анонсировал свой первый серийный пикап

06.07.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Официальная премьера пикапа Mercedes-Benz состоится в середине июля, а его публичный дебют пройдет в сентябре на Франкфуртском автосалоне.


Фото Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz опубликовала видеотизер модели X-Class — первого серийного пикапа в истории немецкой марки. Официально новинка будет представлена 18 июля. Об этом сообщается на официальном Youtube-канале автопроизводителя.

Судя по видео, пикап позаимствует основные дизайнерские решения у своего прототипа, показанного в прошлом году в Швеции. Товарный Mercedes-Benz X-Class разделит основные узлы и агрегаты с пикапами Nissan Navara и Renault Alaskan. Грузоподъемность новинки должна превысить одну тонну, а максимальная масса буксируемого прицепа составит 3,5 тонны.

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Линейка двигателей включит 2,3-литровый дизель с двумя турбинами, который на модели Navara развивает 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Топовые версии будут оснащаться трехлитровым турбодизелем V6, отдача которого составит около 260 сил и 620 Нм крутящего момента.

Mercedes-Benz X-Class получит модернизированную систему полного привода 4Matic, двухскоростную раздаточную коробку и блокировку дифференциала. Трансмиссия — семи- или девятиступенчатый «автомат».

Публичная премьера пикапа состоится в середине сентября на моторшоу во Франкфурте. Серийное производство X-Class начнется до конца 2017 г. на заводе в Барселоне (Испания). Со следующего года сборку модели также наладят на предприятии Renault в Кордове (Аргентина). Пикап будет доступен для покупки во многих регионах мира. При этом Merсedes-Benz отказался от продажи этой модели в США.

 
 
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Пикап от Mercedes-Benz получит фирменную систему полного привода и широкую линейку двигателей.

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