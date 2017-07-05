Transparency International: санкции ЕС не стали для российских компаний серьезной помехой

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Российские компании активно лоббируют свои интересы в странах ЕС – санкции не стали для них серьезной помехой, пришли к выводу исследователи Transparency International.

Несмотря на европейские санкции, ЕС остается крупнейшим экономическим партнером России, в 2015 г. на него еще приходилось 44,8% всего российского экспорта, пишут "Ведомости" .

Чтобы эффективнее вести бизнес и отстаивать интересы в Европе, российские компании прибегают к стандартной практике – нанимают лоббистов, пишут авторы исследования: и конкретных людей, и профессиональные компании. Но только о некоторых лоббистах данные публикуются открыто в специальных реестрах ЕС.

Активнее всего лоббирует свои интересы в Европе «Газпром», следует из доклада. Только на продвижение собственных интересов в ЕС компания тратит не менее 900 тыс.евро ежегодно.

«Газпром» привлекает лоббистов и в отдельных странах ЕС, например в Австрии, где его интересы представляет нефтегазовая компания OMV (участница проекта «Северный поток», обменивается с «Газпромом» активами). На лоббирование в Австрии «Газпром» тратит более 100 тыс.евро в год. В реестре лоббистов не указывается конкретная сумма, а только определенный порог таких расходов, объясняет представитель Transparency International, это не значит, что именно столько уходит на лоббирование интересов.

Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа лоббировала интересы «Газпрома» в Еврокомиссии, когда были слушания о ценах на энергоносители, она же организовала для российской компании встречи с депутатами.

Словенская Geoplin d.o.o. Ljubljana лоббировала проект газопровода «Южный поток», в 2013 г. организовывала совещания компании с правительством Словении, перечисляют авторы исследования.

Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» – Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.

РЖД, Nord Stream 2 AG и «дочка» «Росатома» JSC Rusatom Overseas для лоббирования своих интересов в ЕС пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG, утверждают авторы исследования.

В докладе сказано не только о госкомпаниях. Например, ирландский глиноземный завод UC Rusal – Rusal Aughinish также занимается продвижением интересов российской алюминиевой компании в стране, считают авторы доклада. Например, правительство Ирландии получило предложение от Rusal Aughinish пересмотреть директивы ЕС по торговле квотами на выбросы парниковых газов, пишут авторы доклада. Лоббирование приветствуется в Европе, говорит представитель UC Rusal, но компания лоббирует только вопросы, непосредственно влияющие на работу UC Rusal в Ирландии, и не пользуется услугами профессиональных лоббистских организаций.

«Альфа-групп» и LetterOne в 2013–2015 гг. обращались к услугам коммуникационного агентства Edelman, пишут авторы исследования. Контракт действовал с марта 2012 г. по октябрь 2014 г., уточняет представитель Альфа-банка. Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.

Данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом, утверждает соавтор исследования, заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов: бюджеты могут доходить до миллионов евро ежегодно. Лоббистская деятельность в разных странах ЕС регулируется по-разному, что позволяет россиянам не раскрывать всех данных.

А крупные российские госкомпании и госкорпорации не всегда отстаивают только деловые интересы, а потому часто воспринимаются как агенты российского государства, из-за чего российскому бизнесу нелегко сотрудничать с европейскими властями и приходится избегать публичного продвижения своих интересов, использовать непрозрачные лоббистские практики, указывают авторы исследования.

За траты на лоббирование своих интересов они не отчитываются, обращает внимание представитель Transparency International: российское законодательство не регулирует лоббистские практики, возникают предпосылки для коррупции.