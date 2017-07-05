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Каспаров примет участие в шахматном турнире после 12-летнего перерыва
06.07.2017 09:55 — Разное | Ежедневник
фото: Elist10.com
Российский шахматист Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру для участия в этапе серии Гран-тура в американском Сент-Луисе.
«Волнительно официально возвращаться в спорт. Конечно, я не ожидал, что это произойдет спустя 12 лет после завершения карьеры. Вернуться к доске в Сент-Луисе — это честь. Я бы не хотел, чтобы это произошло в другом месте»,— приводит
Каспаров примет участие в турнире по быстрым шахматам и блицу. Среди его соперников — россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд, американцы Фабиано Каруана и Хикаро Накамура. Многократный чемпион мира получил wild card (специальное приглашение) от организаторов соревнований.
Российский гроссмейстер завершил карьеру в 2005 году. С 1985 по 1993 год он удерживал звание чемпиона мира, также восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад.
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Российский шахматист Гарри Каспаров возобновит профессиональную карьеру для участия в этапе серии Гран-тура в американском Сент-Луисе.
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