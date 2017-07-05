ЗОЖ Анны Норкус (Шарейко): Даже когда суды шли, я вставала раньше и 40 минут посвящала зарядке

Про Анну Шарейко (теперь Норкус — по мужу), TUT.BY писал «Гвозди бы делать из этих людей». Характер у нее и впрямь железный: многолетний директор Витебской бройлерной птицефабрики, в 2014 году она была арестована по обвинению в коррупционном сговоре, отсидела 2 года в СИЗО, вышла на свободу в зале суда и вернулась на фабрику. Анна Норкус признается , что привыкла к армейской дисциплине, и не только в работе: даже в следственном изоляторе она не пренебрегала физкультурой. GO.TUT.BY расспросил «железную леди» из Витебска про здоровый образ жизни в ее варианте.



Анна Шарейко после возвращения на Витебскую бройлерную птицефабрику. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Про спорт

Я занималась спортом всегда — на любительском уровне, разумеется. В школе играла в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Потом у меня был вывих, с баскетболом и волейболом пришлось расстаться. В институте четыре года ходила в лыжную секцию.

Я стараюсь делать зарядку каждое утро по 30−40 минут. Когда отдыхала в санатории, было больше свободного времени, поэтому занималась более серьезно: вставала в 6.30 и час посвящала зарядке, плавала в бассейне, через день бегала кросс 5 км. В городе, стараюсь 2−3 раза в неделю ходить в тренажерный зал. Мне это надо для тонуса и здоровья, потому что возраст уже не 20 и не 30 лет. У меня есть тренер, но когда долго сам занимаешься и знаешь упражнения, можно и без него.

У меня нет такого, что не хочется в спортзал. Если есть возможность пойти, я всегда выбираю идти. Я не знаю слова «Не хочу» ни в работе, ни в жизни. Если бы было время, я бы из спортзала не вылезала. Я люблю запах спортзала, как только его чувствую, у меня уже кружится голова. В воскресенье, когда я никуда не тороплюсь, могу и два часа тренироваться, а в будни дольше полутора не выходит.

В СИЗО я физкультурой тоже занималась, не пропуская. Даже когда суды шли, вставала раньше и 40 минут посвящала растяжке, упражнениям йоги. Старалась никому не мешать, занималась на своей кровати или на полу.

Когда отдыхаешь после спорта, это так приятно, не передать. Например, упражнения на растяжку из йоги. Неприятно несколько минут в одной позе тянуть мышцу, но потом релакс, не сравнимый ни с чем. Готов еще сколько угодно трудиться, чтобы попасть на эту волну.

Про рацион и диеты

У меня организм так все настроил, что я, видимо, раздельно питаюсь. Нет такого, чтобы я хлеб ела с супом. Я могу съесть его с кусочком сала, жирной рыбы или с сырым яйцом. Больше ни с чем не смогу, потому что вкус хлеба путается со вкусом основного блюда. Я должна чувствовать вкус хлеба, поэтому могу съесть кусочек с чашечкой кофе.

По утрам больше всего люблю каши. Овсянку цельную с вечера варю, гречку заливаю кефиром на ночь. В обед ем или суп с салатом, или второе блюдо. Никогда не ем первое и второе, потому что чувствую, что для меня это слишком много. А вечером обязательно съем или мясо, или рыбу. Не всегда получается в 6 часов, могу и в 8. Но я ложусь спать в 12, так что ничего страшного. Главное, чтобы последний раз поесть за 2−3 часа до сна.

В будни сплю по 5−6 часов. Отоспаться могу только в выходной.

Мучное я вообще не ем. Макарон у меня тоже дома нет, как и картошки. Я никогда не понимала вкус супа с картошкой. Я ее могу съесть, например, с холодцом или с солеными грибами раз в месяц. Овощи очень люблю, но только не красные. Огурцы могу есть, как яблоки, с утра до ночи, а помидоры и красный перец — это не мое.

Я готовлю только в выходные, в будни не хватает времени. Если я приезжаю с работы в 9−10 часов, когда тут готовить? У нас есть кафе, где хорошо готовят. Когда ты работаешь, когда есть зарплата, почему бы нет? И это не дороже обходится, чем ты сам бы купил и половину выкинул потом. В выходные люблю колбаски на костре, шашлыки.

Я против диет. Еще в 30 лет можно этим баловаться, когда организм хорошо переносит стрессы, когда иммунная система сильная. Но когда в 50 люди начинают кидаться в диеты, я против, потому что это стресс для организма. Я слушаю свой организм и ни в чем себе не отказываю. Главное — количество. Прикрой рот, уменьши порции, и никакие диеты не нужны.

Про воду и коньяк

Я пью много воды, больше двух литров в день. Утром, как только просыпаюсь, выпиваю два стакана воды обязательно. Я вообще водохлеб. В этом плане мне повезло, я это делаю с удовольствием, мне не надо себя заставлять.

Я не против спиртного, но это должен быть хороший, достойный напиток, а не какая-то ерунда. Сейчас мне нравится конька немножко выпить. Я считаю, если хороший коньяк, никогда не помешает «лечебная доза» — 50−60 грамм. Если хорошее настроение или праздник, и хочется налить себе 50−60 грамм коньяка, и ты ходишь с фужером и доставляешь себе удовольствие, что здесь такого?

Про мужа и любовь

Мой муж — мастер спорта по многоборью, и он занимается очень серьезно: бегает по 10 километров, тягает штанги в спортзале, поддерживает великолепную форму. Мы в санатории вместе ходили в спортзал, а проводим выходной в Литве, можем за день два спортзала посетить.

У меня принцип — не должно быть никаких категоричностей. Надо расслабить себя. Это как в любви. Ты хочешь любить, но боишься. Надо делать все от души, любя и свободно. И тогда от этого есть толк, эффект, результат.