Ольга Бузова готовит сольное шоу в Минске

В рамках начала гастрольного тура Ольга Бузова посетит с сольным шоу Москву, Петербург и Минск. Концерт в столице Беларуси пройдет на сцене «Прайм Холл» 8 ноября.





Более 12 лет за жизнью Ольги Бузовой практически в режиме реального времени неустанно наблюдают миллионы людей по всему миру. За ее карьерой, разводом, здоровьем, весом — абсолютно за всем — в одном только Инстаграме бывшей участницы шоу «Дом-2» почти 10 миллионов подписчиков.

Стоит ли удивляться, что сообщение о начале музыкальной карьеры теле- и радиоведущей стало для Сети настоящей информационной бомбой. Новость о том, что Ольга Бузова запела, возмутила профессионалов и вызвала восторг у ее поклонников.

Первый трек Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» после появления в iTunes попал на его вершину и держался там более двух недель. Такой же успех был и у второго трека «Привыкаю», клип на который только в первый день посмотрели более двух миллионов человек.

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Всего два трека, и вот уже новоиспеченная певица становится хэдлайнером крупнейшего музыкального Big Love Show в Москве и Санкт-Петербурге, специальным гостем премии ZD-Awards газеты «Московский Комсомолец», номинируется на премию «Муз-ТВ» в категории «Прорыв года».

Третьему треку Ольги Бузовой «Люди не верили», выпущенному 10 апреля, удается сделать, казалось бы, невозможное — обогнать по количеству скачиваний скандальный трек «Тает лед» группы «Грибы» и попасть на первое место iTunes в России.

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Тем временем Ольга Бузова с головой уходит в запись новых треков и обещает к сентябрю выпустить первый альбом.

2-го, 3-го и 8-го ноября зрители Петербурга, Москвы и Минска увидят дебютное концертное шоу певицы, работа над которым доверена именитому постановщику Алексею Голубеву. И судя по ажиотажу вокруг новой певицы, эти три концерта могут превратиться в столпотворение.

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