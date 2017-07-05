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Михалок читает Богдановича в самолете: "Белавиа" стала официальным перевозчиком "Ляписов"
Сегодня в Сети появился рекламный ролик авиакомпании «Белавиа». В нем лидер групп Brutto и «Ляпис 98» читает стихи Богдановича на борту самолета. Так перевозчик анонсировал партнерство с популярными белорусскими музыкантами.
— Мы гордимся быть белорусами, жить в настоящее время и создавать историю современности здесь и сейчас, — пишет «Белавиа» на
Напомним, что уже 8 июля Сергей Михалок выступит на хуторе «Шаблi» с
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Сегодня в Сети появился рекламный ролик авиакомпании "Белавиа". В нем лидер групп Brutto и "Ляпис 98" читает стихи Богдановича на борту самолета.
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