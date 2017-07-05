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В Кричеве столкнулись две маршрутки: пострадал один из водителей

06.07.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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В Кричеве в столкновении двух маршруток пострадал один из водителей. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Авария произошла 5 июля, в 10.40, вблизи дома № 126 по улице Ленина. 27-летний водитель маршрутного такси ГАЗ при выезде с остановочного пункта совершил столкновение с другой маршруткой, которая ехала в попутном направлении.

В результате ДТП 27-летний водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Второй водитель — 24-летний парень — в аварии не пострадал.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
 
 
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Авария произошла 5 июля, в 10.40, вблизи дома № 126 по улице Ленина.

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