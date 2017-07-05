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Под Гомелем водитель "Волги" сбил 11-летнего ребенка

06.07.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 4 июля, около 18.30, в Гомельском районе. Об этом сообщили в ГАИ Гомельской области.


51-летний водитель ГАЗ-31105 ехал по улице Комунистической деревни Телеши, в направлении деревни Задоровка. В какой-то момент на дорогу выбежал 11-летний мальчик. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

 
 
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Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение гомельской больницы.

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