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Под Гомелем водитель "Волги" сбил 11-летнего ребенка
ДТП случилось 4 июля, около 18.30, в Гомельском районе. Об этом сообщили в ГАИ Гомельской области.
51-летний водитель ГАЗ-31105 ехал по улице Комунистической деревни Телеши, в направлении деревни Задоровка. В какой-то момент на дорогу выбежал 11-летний мальчик. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.
Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
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Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение гомельской больницы.
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