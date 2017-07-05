ДТП случилось 4 июля, около 18.30, в Гомельском районе. Об этом сообщили в ГАИ Гомельской области.





51-летний водитель ГАЗ-31105 ехал по улице Комунистической деревни Телеши, в направлении деревни Задоровка. В какой-то момент на дорогу выбежал 11-летний мальчик. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение больницы.