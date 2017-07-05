Спутники показали рождение айсберга размером с Эстонию у берегов Антарктиды

Спутниковые снимки с зондов Европейского космического агентства показывают, что ледник Ларсена почти полностью откололся от материка и в ближайшие недели он превратится в гигантский айсберг площадью с Московскую область или Эстонию, сообщает сайт космического агентства. Его держит лишь тонкая полоска длиной около 5 км.

Ученые просчитали, что высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров, подводной — 210 метров, и он будет содержать в себе примерно 1155 кубических километров льда.





Так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический начал распадаться еще в 1995 году, пишет РИА «Новости». Последние снимки с самолетов, полученные НАСА в первых числах декабря прошлого года, показывают, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.



Спутник CryoSat, наблюдающий за ледником.

Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года. Сейчас ледник Ларсен С «держится» за ледовый массив Антарктики при помощи узкой полоски льда толщиной всего в пять километров.

Когда трещина дойдет до вод мирового океана, ледник превратится в гигантский айсберг, чья площадь составит около 6500 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Эстонии или Московской области. Это сделает его самой большой задокументированной структурой подобного рода в истории человечества.