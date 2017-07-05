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В этом году в ГАИ Минска появится мотоциклетное подразделение

06.07.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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ГАИ Минска создает специальное мотоциклетное подразделение, которое будет обеспечивать охрану порядка на городских улицах с использованием мототранспорта, сообщил агентству «Минск-Новости» начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По его словам, сейчас в распоряжении спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности городской ГАИ имеются 3 служебных мотоцикла. В районных отделах также имеется подобная техника.

— В ближайшее время для нужд столичной Госавтоинспекции будут приобретены мотоциклы марки BMW. С помощью этой техники нашим сотрудникам будет легче задержать тех мотоциклистов, которые грубо и цинично игнорируют требования безопасности в городе при эксплуатации этого скоростного транспорта. Хоть мы и наблюдаем некоторое снижение аварийности с участием этой категории водителей. Да и культура вождения в последние годы заметно подросла во многом благодаря профилактической работе сотрудников ГАИ, их тесному взаимодействию с мотоклубами, — отметил Вадим Гаркун.

 
Теги: Минск
 
 
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Для нужд столичной Госавтоинспекции будут приобретены мотоциклы марки BMW.

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