Хоккейный тренер Буре перенес инсульт, состояние тяжелое

В настоящее время 66-летний Владимир Буре находится в одной из американских клиник, он был госпитализирован две недели назад и около суток находился в коме.

Сообщается, что состояние специалиста улучшилось, но еще остается тяжелым.

«Владимир Буре перенес инсульт, его состояние тяжелое. Сможет ли он вернуться к работе в сборной Беларуси, трудно сказать», – прокомментировал ситуацию для ТАСС генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний.

В Беларуси он занимался физподготовкой национальной, молодежной и юношеской сборных Беларуси.

Владимир Буре является тренером сборной Беларуси по хоккею с марта 2015 года. До этого он занимал должность советника президента Континентальной хоккейной лиги и вице-президента хоккейного клуба ЦСКА.

В 2000 и 2003 годах Владимир Буре как тренер по физподготовке выигрывал Кубок Стэнли за «Нью-Джерси Девилз». В прошлом Буре – отличный пловец, четырехкратный призер Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, пишет pressball.by .

Сыновья Буре Павел и Валерий играли и в НХЛ.