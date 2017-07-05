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Хоккейный тренер Буре перенес инсульт, состояние тяжелое

06.07.2017 11:26 — Разное | БДГ  
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В настоящее время 66-летний Владимир Буре находится в одной из американских клиник, он был госпитализирован две недели назад и около суток находился в коме.

Сообщается, что состояние специалиста улучшилось, но еще остается тяжелым.

«Владимир Буре перенес инсульт, его состояние тяжелое. Сможет ли он вернуться к работе в сборной Беларуси, трудно сказать», – прокомментировал ситуацию для ТАСС генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний.

В Беларуси он занимался физподготовкой национальной, молодежной и юношеской сборных Беларуси.

Владимир Буре является тренером сборной Беларуси по хоккею с марта 2015 года. До этого он занимал должность советника президента Континентальной хоккейной лиги и вице-президента хоккейного клуба ЦСКА.

В 2000 и 2003 годах Владимир Буре как тренер по физподготовке выигрывал Кубок Стэнли за «Нью-Джерси Девилз». В прошлом Буре – отличный пловец, четырехкратный призер Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, пишет pressball.by.

Сыновья Буре Павел и Валерий играли и в НХЛ.

Фото: sb.by

 
 
Ссылка на источник 24
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В настоящее время 66-летний Владимир Буре находится в одной из американских клиник, он был госпитализирован две недели назад и около суток находился в коме....

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