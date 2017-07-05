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Камеры ZEISS помогут вернуть былую славу смартфонам Nokia
В былые времена смартфоны Nokia демонстрировали лучшие фотовозможности среди мобильных гаджетов — вспомните хотя бы модели N8, N95, 808 или Lumia 1020. Все самые лучшие фотомодули финнов были разработаны совместно с компанией ZEISS. Теперь уже компания HMD, владеющая правами на легендарный бренд,
Сообщается, что сотрудничество затронет не только разработку объективов, но и «все возможности визуализации, начиная от программного обеспечения и заканчивая качеством картинки на экране».
Компании не озвучили, когда появятся их первые совместные продукты, однако логично ожидать, что оптика ZEISS появится в первом смартфоне Nokia топового уровня. Ожидается, что Nokia 9 будет оснащен продвинутой двойной камерой, и, после объявления о сотрудничестве, можно не сомневаться, что в ее разработке участвовала ZEISS.
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Топовые смартфоны финской компании смогут похвастать продвинутыми камерами.
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