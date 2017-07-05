Прокуратура Бреста и Госстандарт проверили искусственные неровности на 22 участках дорог. Ни один «лежачий полицейский» не соответствовал требованиям, сообщили TUT.BY в прокуратуре Бреста.





Инспекция проходила в центре и в микрорайонах. Проведенные измерения показали, что высота установленных неровностей существенно превышала максимально допустимую, что исключало возможность безопасного движения транспорт с разрешенной на данных участках дорог скоростью при допустимой инерционной перегрузке, возникающей при проезде «лежачего полицейского».

— По результатам проведенной проверки приняты меры прокурорского реагирования, направленные на незамедлительное устранение выявленных нарушений и приведение всех искусственных неровностей в Бресте в соответствии с требованиями стандартов, — уточнили в прокуратуре города.