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Под Уздой пьяный на Renault влетел в деревья: травмированы две девушки, одна из них в реанимации

06.07.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Две девушки получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло в ночь на 5 июля в деревне Хотляны Узденского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 26-летний водитель ехал на Renault Laguna по улице Центральной в направлении деревни Валерьяны. На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль совершил наезд на придорожные деревья.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка легковушки получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Также в больницу доставили и 21-летнюю пассажирку. Известно, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось, водитель в момент ДТП был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Мужчина задержан.

 
 
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь. Он задержан.

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