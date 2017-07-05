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Автобои, скоростные гонки и драг-рейсинг. Под Гомелем пройдет автомотофестиваль "Мотор Фест-2017"

06.07.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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Аэродром в Зябровке 8 июля с 12.00 до 20.00 превратится в площадку, на которой соберутся самые красивые и необычные автомобили и мотоциклы из Беларуси, Украины, России, Литвы и Латвии.


Для IX Международного автомотофестиваля подготовлены две большие сцены и светодиодный экран, на котором будут транслироваться самые важные моменты со всех площадок. Также в день проведения фестиваля для качественной связи и хорошего сигнала, мобильные операторы установят дополнительные антенны прямо на аэродроме. От остановки «Луговая» с 11.00 до 14.00 к месту проведения фестиваля пустят дополнительный автобус (стоимость проезда 1,5 рубля).

В программе фестиваля запланированы автобои на выживание с полным контактом автомобилей, драг-рейсинг с ускорением по прямой на 402 метра, батл автоклубов, скоростные гонки с одиночными заездами по кольцевой трассе в двух зачетах (time-attack и ралли-спринт). А в завершении мероприятия монстр-трак «Гаврюша» раздавит автомобиль одного из участников автобоев.

Стоимость билетов варьируется от 6 рублей до 15 рублей, в зависимости от вида билета и дня его покупки. Детям до 14 лет вход бесплатный.

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В программе фестиваля запланированы автобои на выживание с полным контактом автомобилей, драг-рейсинг с ускорением по прямой на 402 метра, батл автоклубов,...

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