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Автобои, скоростные гонки и драг-рейсинг. Под Гомелем пройдет автомотофестиваль "Мотор Фест-2017"
Аэродром в Зябровке 8 июля с 12.00 до 20.00 превратится в площадку, на которой
Для IX Международного автомотофестиваля подготовлены две большие сцены и светодиодный экран, на котором будут транслироваться самые важные моменты со всех площадок. Также в день проведения фестиваля для качественной связи и хорошего сигнала, мобильные операторы установят дополнительные антенны прямо на аэродроме. От остановки «Луговая» с 11.00 до 14.00 к месту проведения фестиваля пустят дополнительный автобус (стоимость проезда 1,5 рубля).
В программе фестиваля запланированы автобои на выживание с полным контактом автомобилей, драг-рейсинг с ускорением по прямой на 402 метра, батл автоклубов, скоростные гонки с одиночными заездами по кольцевой трассе в двух зачетах (time-attack и ралли-спринт). А в завершении мероприятия монстр-трак «
Стоимость билетов варьируется от 6 рублей до 15 рублей, в зависимости от вида билета и дня его покупки. Детям до 14 лет вход бесплатный.
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В программе фестиваля запланированы автобои на выживание с полным контактом автомобилей, драг-рейсинг с ускорением по прямой на 402 метра, батл автоклубов,...
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