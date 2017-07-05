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В Норвегии построили общественный туалет с панорамным видом на водопад

06.07.2017 11:54 — Разное | Tut.by  
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В Норвегии создали общественную уборную с большими окнами и прозрачными панелями в полу, чтобы ее посетители могли любоваться живописными пейзажами. Об этом пишет журнал Dezeen.


Здание с двумя туалетными кабинками и техническим помещением располагается на юго-западе страны, поблизости от водопада Скьерфсфоссен. По замыслу его разработчиков — сотрудников архитектурной студии Fortunen — оно должно напоминать кусок скалы.


Постройка снабжена двумя длинными узкими окнами от пола до потолка. В самих кабинках есть стеклянные панели. Все это позволяет наслаждаться норвежским пейзажем прямо из уборной.


Строение облицевали плитами из местного камня. Внутри его отделали сосновой фанерой. Как пояснили в Fortunen, их творение максимально вписывается в окружающий пейзаж — лес, водопад и горы.


 
 
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Здание стоит возле водопада и напоминает кусок скалы.

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