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Белорусские волейболисты обыграли сборную Италии на юношеском ЧЕ

06.07.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты обыграли сборную Италии со счетом 3:1 (25:22, 13:25, 25:21, 25:21) на юношеском чемпионате Европы в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

Один из фаворитов турнира смог выиграть у белорусской команды лишь одну партию.

Главный тренер Алексей Ковалев перед важной игрой с итальянцами произвел изменения в стартовом составе, которые положительно отразились на итоговом результате.

Белорусы благодаря точной атаке и надежным защитным действиям смогли добиться важной победы. Наиболее результативным игроком в составе стал Владислав Давыскиба — 25 очков.

Ранее на турнире белорусы обыграли Испанию (3:1) и уступили в драматичной борьбе в четырех партиях Бельгии — 1:3.

После трех туров подопечные Алексея Ковалева занимают третье место в турнирной таблице: 1. Бельгия — 3 победы/3 матча. 2. Россия — 2/3. 3. Беларусь — 2/3. 4. Италия — 2/3. 5. Чехия — 0/3. 6. Испания — 0/3.

Следующий матч сборная Беларуси проведет 7 июля с командой Чехии (20.00). Завершат выступление на групповой стадии белорусы 8 июля матчем с Россией (20.00). Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал чемпионата Европы.

 
 
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Белорусские волейболисты обыграли сборную Италии на юношеском чемпионате Европы в Турции.

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