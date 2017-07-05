Опубликовано видео аварии МиГ-29 в Бобруйске

В конце февраля на военном аэродроме Бобруйска произошло ЧП — истребитель МиГ-29 загорелся при взлете. Видео инцидента опубликовано бобруйской газетой «Коммерческий Курьер» только сейчас.

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За несколько секунд до отрыва от земли у самолета загорелся один из двигателей. Пилот, чтобы избежать более тяжких последствий, был вынужден убрать шасси. Трением фюзеляжа о взлетную полосу была погашена скорость, машина остановилась. После этого пилот успешно применил катапультирование.

Тогда в Минобороны отметили , что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов: «Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома».