ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликовано видео аварии МиГ-29 в Бобруйске

06.07.2017 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В конце февраля на военном аэродроме Бобруйска произошло ЧП — истребитель МиГ-29 загорелся при взлете. Видео инцидента опубликовано бобруйской газетой «Коммерческий Курьер» только сейчас.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

За несколько секунд до отрыва от земли у самолета загорелся один из двигателей. Пилот, чтобы избежать более тяжких последствий, был вынужден убрать шасси. Трением фюзеляжа о взлетную полосу была погашена скорость, машина остановилась. После этого пилот успешно применил катапультирование.

Тогда в Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов: «Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома».

Читайте также:

Генералы за штурвалами: как лучшая авиабаза страны готовится к параду

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел еще в феврале этого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Автобои, скоростные гонки и драг-рейсинг. Под Гомелем пройдет автомотофестиваль "Мотор Фест-2017"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика