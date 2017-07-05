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Опубликовано видео аварии МиГ-29 в Бобруйске
В конце февраля на военном аэродроме Бобруйска
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За несколько секунд до отрыва от земли у самолета загорелся один из двигателей. Пилот, чтобы избежать более тяжких последствий, был вынужден убрать шасси. Трением фюзеляжа о взлетную полосу была погашена скорость, машина остановилась. После этого пилот успешно применил катапультирование.
Тогда в Минобороны
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Инцидент произошел еще в феврале этого года.
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