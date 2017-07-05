МЧС: у пенсионера, пострадавшего от вспышки газа, обожжено 50% тела

Сообщение о загорании в гаражном боксе на территории гаражно-строительного кооператива по улице Олешева поступило на номер 101 накануне, 5 июля, в 17.45. Об инциденте в МЧС сообщил находившийся на месте происшествия сторож гаражного кооператива.

"Наши оперативные сотрудники быстро прибыли к месту происшествия. По внешним признакам наблюдалось задымление средней концентрации возле самого кирпичного гаража", — рассказала Мельченко.



© Фото: МЧС Беларуси Минске Пенсионер в получил сильные ожоги при вспышке газа в гараже

В ходе разбирательства было установлено, что в боксе гаражно-строительного кооператива произошла вспышка газо-воздушной смеси 5-литрового газового баллона, который находился в подвале гаражного бокса, уточнила представитель МЧС.

Хозяин гаражного бокса- 83-летний пенсионер был спасен работниками МЧС, которые передали его бригаде скорой медицинской помощи.

"У мужчины диагностировано отравление угарным газом и ожоги тела 1-3 степени тяжести, в целом обожжено около 50% тела. Пенсионер был доставлен в больницу", — сообщила Мельченко.

Кроме того, в результате происшествия повреждена деревянная отделка в подвале гаража на площади около 4 квадратных метров.

Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.