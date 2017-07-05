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МЧС: у пенсионера, пострадавшего от вспышки газа, обожжено 50% тела
06.07.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о загорании в гаражном боксе на территории гаражно-строительного кооператива по улице Олешева поступило на номер 101 накануне, 5 июля, в 17.45. Об инциденте в МЧС сообщил находившийся на месте происшествия сторож гаражного кооператива.
"Наши оперативные сотрудники быстро прибыли к месту происшествия. По внешним признакам наблюдалось задымление средней концентрации возле самого кирпичного гаража", — рассказала Мельченко.
© Фото: МЧС Беларуси
Пенсионер в Минске получил сильные ожоги при вспышке газа в гараже
В ходе разбирательства было установлено, что в боксе гаражно-строительного кооператива произошла вспышка газо-воздушной смеси 5-литрового газового баллона, который находился в подвале гаражного бокса, уточнила представитель МЧС.
Хозяин гаражного бокса- 83-летний пенсионер был спасен работниками МЧС, которые передали его бригаде скорой медицинской помощи.
"У мужчины диагностировано отравление угарным газом и ожоги тела 1-3 степени тяжести, в целом обожжено около 50% тела. Пенсионер был доставлен в больницу", — сообщила Мельченко.
Кроме того, в результате происшествия повреждена деревянная отделка в подвале гаража на площади около 4 квадратных метров.
Комментарий официального представителя Минского городского управления МЧС Ольги Мельченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности инцидента в гаражном боксе по улице...
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