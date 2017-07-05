Лукашенко напомнил США о десятилетии упущенных возможностей

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6 июля президент Беларуси встретился с делегацией Конгресса США, прибывшей в Минск для участия в 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Неизменной остается наша заинтересованность в развитии полноценных партнерских отношений с Соединенными Штатами. За последние два-три года мы восстановили определенный уровень политического доверия. Но без обоюдного желания это было бы невозможным. Считаю, что предшествующее десятилетие, которое мы прожили в условиях неопределенности, санкций, - это период упущенных возможностей для наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил надежду, что новая администрация США в скором времени сформулирует внешнеполитические подходы Вашингтона к Беларуси.

В данном контексте визит столь представительной делегации США приобретает особое значение, обратил внимание Александра Лукашенко.

Президент призвал американских делегатов знакомиться со страной. «При этом хочу заметить, что никаких препятствий для вас не будет. Вы можете посетить любую точку нашего государства, даже самую закрытую. Мы все это для вас организуем", - пообещал Лукашенко.

Глава государства констатировал, что в настоящее время страны работают по многим общим вопросам. Это вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности, предотвращения незаконного транзита ядерных материалов, борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, взаимодействие в области науки и культуры.

" Мы должны продвигаться вперед - от взаимных претензий и требований к активному сотрудничеству. Следует научиться воспринимать происходящее в наших странах в широком региональном и глобальном контекстах. Конечно, это непросто делать, но мы должны ставить перед собой именно конструктивные цели", - подчеркнул Лукашенко.