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Вячеслав Глеб расстался с "Крумкачами"

06.07.2017 12:31 — Разное | Tut.by  
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Нападающий Вячеслав Глеб покидает «Крумкачы». Как сообщили в клубе, контракт расторгнут по соглашению сторон.


Фото: Анита Занкович, ФК «Крумкачы»

Соглашение 34-летнего Вячеслава Глеба с «Крумкачамi» действовало до конца нынешнего года.

В нынешнем чемпионате Вячеслав Глеб сыграл 10 матчей и отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми пасами.

Вячеслав Глеб играл за «Крумкачы» с 2016 года. С тех пор в чемпионатах Беларуси отыграл за команду в 38 поединках, забил 8 мячей и сделал 4 голевых паса.

Ранее выступал за «Штутгарт II» в Германии (2001−2003), немецкий «Гамбург» (2004), швейцарский «Грассхоппер» (2005), минский МТЗ-РИПО (2005−2008), китайские «Шанхай Шэньхуа» (2009), «Шэньчжэнь Руби» (2010), «Динамо» (Минск) (2011), немецкий «Франкфурт» (2011), «Гомель» (2012), греческий «Каллони» (2012), жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2013−2015).

Обладатель Кубка Беларуси (2004/05, 2007/08), обладатель Суперкубка Беларуси (2012). Двукратный бронзовый призер чемпионтата Беларуси (2005, 2008).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Нападающий Вячеслав Глеб покидает "Крумкачы". Как сообщили в клубе, контракт расторгнут по соглашению сторон.

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