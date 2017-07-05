Горожане все чаще уезжают в деревни, или Кто и зачем строит жилье в сельской местности

В последнее время чаще встает вопрос о том, как возродить деревни. Трудовая миграция и развитая инфраструктура выманивают сельчан в мегаполисы, оставляя пустующие хаты. Но есть и те, кто по какой-либо причине покидает города, перебираясь поближе к земле, наслаждаясь тихой и размеренной сельской жизнью, отстраивая и обустраивая дома.

Так кто же основной застройщик в сельской местности? Всем ли доступно жилье и от чего зависит цена на земельный участок, «СГ» выясняла на примере Лепельского района.

Покупают участки минчане и… россияне

Практически в каждом сельсовете Лепельщины, а их всего 10, можно найти новостройки. Это либо реконструкция старого, либо возведение нового жилья. Чаще всего второе. А в индивидуальном строительстве бесспорный лидер Лепельский сельсовет, в 41 деревне и 2 агрогородках которого живут 200 человек. В пригородной зоне новоселами становятся сами лепельчане, чуть подальше — россияне и минчане. Аукционы по продаже земельных участков здесь идут с 2008 года. Цена за один доходила до 77 миллионов «старыми» при общем бюджете сельсовета в 68 тех миллионов. Всего за истекший период продано 43 участка на сумму около 35 тысяч рублей.

По словам председателя сельисполкома Адама Ташликовича, пользуются самым большим спросом населенные пункты вблизи водоемов. Реконструкцией старых домов там никто не занимается, просто покупают участки. Цена зависит еще и от наличия газа. В агрогородке Большой Полсвиж, например, в среднем участок стоит от 6 до 10 тысяч долларов.

Еще можно получить землю, причем бесплатно, если стоишь на очереди как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Сегодня таких семей по сельсовету 28. Многие многодетные, стоящие на очереди, хотя и проживали в той или иной деревне, социальное жилье получили в Лепеле. Как пояснили в райисполкоме, решением Витебского облисполкома гражданин может стать на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий даже на селе в любом сельсовете, а построиться и в другом сельсовете, и в районном центре. В том числе аукционных населенных пунктах. Около 70 процентов сельчан используют такую возможность.

Сергей Семионенко с супругой стояли в очереди несколько лет, а в 2011 году получили бесплатно участок в Завидичах. Семья молодая, двое детей, муж работает главным механиком на комбикормовом заводе, жена — менеджер частной фирмы. Чтобы построить дом, личных средств не хватало, взяли кредит на 40 лет под один процент. Проект типовой, с внесенными личными поправками.

— Можно прекрасно жить и в одноэтажном доме, нет смысла, возводить хоромы, — говорит Сергей Николаевич. — Я на соседей насмотрелся, как они строили. Это дороже намного и дольше по времени. И если на первом этаже уже по 2 раза ремонт некоторые делали, то вторые стоят недостроенными по 20 лет. Стройка — удовольствие дорогое. Мне дом обошелся примерно в 55 тысяч рублей. Это с учетом того, что строил сам, никого не нанимал. Я сравнивал с теми же односельчанами. Чистая себестоимость моего дома около 40 тысяч долларов, а тысяч 30 мне бы пришлось заплатить рабочим, если бы нанимал бригаду. Самые дорогие — стройматериалы, покупал их в лепельской фирме. Дом блочный, утепленный пенопластом и обложенный газосиликатным кирпичом. В месяц по кредиту платим где-то рублей 120. Деревня не газифицирована, отопление печное, есть водопровод. Может любой построиться, я считаю, нужны только желание и мозги.

За участок на аукционе могут бороться — 7−8 человек

В Лядно решила построить дом и семья Грак. Получили бесплатно в 2012 году участок как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Только на свои средства особо не рассчитывали, надеялись получить кредит на строительство. Галина — мелкий индивидуальный предприниматель, ее супруг — водитель. В семье один ребенок. Самостоятельно потянуть новый дом они не могут. Участок получили, развернули стройку, но с кредитованием возникли проблемы, и деньги не выдали. Поэтому и строительство дома затянулось.

Проблема временной приостановки кредитования на строительство жилья касается не только этого региона. Как пояснили в ОАО «АСБ Беларусбанк» Лепеля, первоочередное право на льготные кредиты сроком на 40 лет под один процент годовых с весны 2016 года пока только имеют многодетные семьи, списки которых сначала утверждаются райисполкомом, а затем облисполкомом. Работа продолжается и с теми клиентами, с которыми договоры заключены до этого периода.



Рабочие на строительстве дома в деревне Дворище

Застать кого-либо в разгар рабочего дня сложно. Особенно в том случае, если человек сам строит, а не нанимает бригаду. Это привилегия тех, у кого карман пошире, их кредиты не волнуют. Как, например, Игоря Хрола, который в Дворище строит дом из леса-кругляка на берегу озера Долгое. Естественно, не сам, а нанятые рабочие. Несколько человек обтесывают бревна, остальные заливают фундамент. Древесину выписывали в местном лесхозе. Цена зависит от породы дерева, сорта, диаметра и длины бревен — от 27 до 84 рублей за один плотный кубический метр. Полное отсутствие инфраструктуры во многих населенных пунктах таких новоселов не пугает. Им не нужны ни общественный транспорт, ни магазины, ни аптеки. На личном автомобиле можно доехать куда угодно.

Землю с аукциона в Дворище стали продавать в 2009 году. Выставили 14 участков при конкуренции 7−8 человек. Согласно законодательству, предусмотрены конкретные сроки строительства — 3 года. В случае отсутствия денег, но при наличии хотя бы фундамента владелец обращается с заявлением с просьбой законсервировать стройку на 2 года. После расконсервации у него есть еще 3 года, чтобы завершить работы. В противном случае дело передается в суд. И таких случаев, как оказалось, немало. В том же Дворище 3 участка, которые собираются изымать у владельцев.



Дом в Завидичах

Фото: СБ

Соседняя деревня Козлы тоже практически вся застроена. Все те же массивные коттеджи с видом на водоемы. Та же картина и в Озерцах, Завидичах, Новое Лядно, где земля буквально нарасхват. В малых и отдаленных деревнях сельсовета участок можно купить за 1−2 тысячи долларов в эквиваленте. Но их приобретают более скромные дачники либо те, кто минимальными средствами реконструирует то, что уже построено. Требований к единому проекту нет, два одинаковых дома найти сложно. Если только это не агрогородок, где типовое строительство ведется по госпрограмме.

У Каменского сельсовета, где 31 населенный пункт и 1 650 человек, те же «бонусы» — озера. Поэтому с 2007 года в 10 деревнях продано 54 участка. Председатель сельисполкома Николай Синицын говорит, что и в деревне Бор на продажу выставлены 16 участков, 5 их которых уже куплены. Средняя цена чуть выше кадастровой, чтобы не отпугнуть покупателя. «Богатые уже накупились, а у бедных нет денег», — улыбаясь, говорит Николай Николаевич. Если появляется 2−3 претендента, начинается торг. И здесь строят в основном настоящие терема из дерева. Приобретают землю и для развития агроэкотуризма.

Не отличается в этом плане и агрогородок Камень. И опять же главные новоселы не местные жители. В силу финансовых возможностей обычные сельчане не могут позволить себе такую роскошь, разве что хоть как-то подлатать свой дом.



Строящийся дом из леса-кругляка в деревне Бор

Фото: СБ

Большая часть застройщиков в Камене — люди солидного возраста. Говорят, что устали от суматошной жизни в городе. Это не дачники. Для многих, бросивших свои квартиры, село стало постоянным местом жительства. Можно было бы сказать, что деревни возрождаются, если бы не одно «но». Эти люди не устраиваются на работу, а просто наслаждаются тишиной и покоем. Все, что им нужно, у них уже есть. Получается такая индивидуальная жизнь за высоким забором. С другой стороны, было бы намного хуже, если бы пустующая земля зарастала бурьяном. Отдельные деревни, можно сказать, получили второе дыхание благодаря именно обеспеченным людям. Например, в Поземщине, где некогда оставался только один житель, сегодня стоят 30 новых домов.

Есть и сельсоветы, где земля вообще не продается. В Боровском большое количество военных городков, открыты санатории, нет и тех самых озер, манящих покупателей. Домжерицкий, например, находится в природоохранной зоне — Березинском биосферном заповеднике. Въехать на территорию, поближе к деревням, свободно нельзя, стоит пропускной пункт и шлагбаум. Участки в сельсовете даются только в аренду, аукционы не имеют права проводить. Исключение составляют три деревни, да и то с определенными ограничениями. Согласно генплану, Домжерицы, Крайцы, Кветча и Переходцы уплотняются за счет строительства домов местным населением, жителями столицы, Борисова и гражданами России. Вообще, земля востребована, но наложен запрет. Чаще всего дети проводят реконструкцию родительских домов.

— Мы выделили 3 или 4 участка для нуждающихся в улучшении жилищных условий, — поясняет председатель сельисполкома Татьяна Романович, — но большей популярностью пользуется центр сельсовета. В Савском Бору как самой малонаселенной деревне осталось 5 домов и постоянно проживает только одна семья. Соответственно и строительство там не ведется. К тому же это глубь заповедника, мы не имеем права давать там землю. В последнее время в связи с финансовыми проблемами у людей некоторые стройки временно приостановлены.

Начальник отдела архитектуры и строительства Лепельского райисполкома Наталья Клышторная рассказала, что за восемь лет в районе выделено 280 участков.

— По состоянию на 1 июня 2017 года на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состоят 1034 человека. С 2009 года, с начала действия Указа президента № 667, нами предоставлено 280 земельных участков, в том числе в 2017-м — 11. Около 60 процентов из них получали те, кто стоит на очереди как нуждающийся и строится за счет льготного кредита. Остальные приобретали землю через аукцион либо в аренду по кадастровой стоимости. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного в 2016 году жилья в районе — 45 процентов. Если говорить о выполнении установленного задания, то по городу эта цифра составила 104,4 процента, Лепельскому сельсовету — 432, Каменскому — 192,25, Бобровскому — 97, Стайскому — 86,75, Слободскому — 59,5 и Домжерицкому — 53 процента. В Волосовичском и Горском жилье не строилось.

— За январь-май в Лепельском районе введено в эксплуатацию 2500 квадратных метров индивидуального жилья, в июне планируется ввести еще 500. При общем задании 6900 квадратных метров процент выполнения плана составляет 43−48. По сравнению с другими районами Витебской области это уровень выше среднего, — рассказал председатель Комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко.