|
Молодого лося поймали в центре Могилева
06.07.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Молодой лось был обнаружен на улицах Якубовского и Космонавтов в Могилеве, сообщается на портале "
© Фото: Суражский лесхоз
Медведи терроризируют деревню под Витебском – зверей пугают сиреной
Сотрудники городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым поступило сообщение, поймали животное в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес в районе деревне Тишовка.
По их словам, это был молодой здоровый зверь, который, скорее всего, отбился от матери и случайно попал на территорию города.
"Они забредают к нам потому, что, по всей видимости, остаются одни и не знают, что делать дальше. Много факторов влияют – это могут быть и собаки, кто-то, может, напугал", – рассказали в городской инспекции.
Как сообщается на портале, это не первый в текущем году, когда лоси заходят на улицы Могилева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже не первый случай в текущем году, когда эти звери гуляют по областному центру.
|
Архив (Разное)
Комментарии