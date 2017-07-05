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Молодого лося поймали в центре Могилева

06.07.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Молодой лось был обнаружен на улицах Якубовского и Космонавтов в Могилеве, сообщается на портале "Могилев Онлайн".

Молодого лося поймали в центре Могилева
© Фото: Суражский лесхоз
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Сотрудники городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым поступило сообщение, поймали животное в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес в районе деревне Тишовка.

По их словам, это был молодой здоровый зверь, который, скорее всего, отбился от матери и случайно попал на территорию города.

"Они забредают к нам потому, что, по всей видимости, остаются одни и не знают, что делать дальше. Много факторов влияют – это могут быть и собаки, кто-то, может, напугал", – рассказали в городской инспекции.

Как сообщается на портале, это не первый в текущем году, когда лоси заходят на улицы Могилева.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Это уже не первый случай в текущем году, когда эти звери гуляют по областному центру.

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