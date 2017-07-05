Молодого лося поймали в центре Могилева

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Молодой лось был обнаружен на улицах Якубовского и Космонавтов в Могилеве, сообщается на портале " Могилев Онлайн ".

Сотрудники городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым поступило сообщение, поймали животное в гаражном массиве по улице Космонавтов и отпустили в лес в районе деревне Тишовка.

По их словам, это был молодой здоровый зверь, который, скорее всего, отбился от матери и случайно попал на территорию города.

"Они забредают к нам потому, что, по всей видимости, остаются одни и не знают, что делать дальше. Много факторов влияют – это могут быть и собаки, кто-то, может, напугал", – рассказали в городской инспекции.

Как сообщается на портале, это не первый в текущем году, когда лоси заходят на улицы Могилева.