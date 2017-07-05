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Во время драки у кафе под Могилевом мужчину сбил микроавтобус

06.07.2017 12:59 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 1 июля могилевчанина во время драки сбил микроавтобус Mercedes. 29-летний мужчина получил два открытых перелома — бедра и голени, сообщила представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Анастасия Дорошкова.

Очевидец происшествия Иван рассказал, что драка началась у кафе в деревне Любуж. В какой-то момент пострадавший оказался на проезжей части, где его сбил микроавтобус.

— И водитель Mercedes, и пострадавший были в шоке: все в крови, в машинном масле. Нога у пострадавшего была неестественно вывернута. Но я не медик, не могу сказать, какие были травмы. До приезда скорой я с ним разговаривал, пытался как-то поддержать, — рассказал Иван.

За рулем микроавтобуса был 42-летний могилевчанин. Пострадавшего доставили в реанимацию. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

 
 
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Мужчина получил два открытых перелома ноги.

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