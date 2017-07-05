В Гродно выпивший пару бокалов домашнего вина водитель BMW с ребенком на руках скрывался от ГАИ

В Гродно сотрудники ГАИ задержали водителя BMW, который с ребенком на руках пытался скрыться от погони. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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Внимание инспекторов привлек автомобиль, который ехал по улице Дмитриевка. Сотрудники ГАИ увидели, что на руках у водителя находится несовершеннолетний ребенок, поэтому они подали мужчине сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться.

Непродолжительная погоня по частному сектору закончилась тем, что BMW оказался в тупике. После того, как автомобиль остановился, водитель попытался убежать от сотрудников ГАИ, однако был задержан. Вместе с нарушителем в автомобиле находились его жена, малолетний сын и родной брат.

— По внешним признакам мужчина был пьян. Он пояснил, что выпил примерно три бокала домашнего вина, однако от освидетельствования в установленном порядке отказался, — рассказали в ГАИ.

На водителя инспекторы составили пять административных протоколов. Также выяснилось, что ровно год назад его задерживали за езду в нетрезвом виде. Поэтому сейчас водитель будет привлечен к уголовной ответственности, а его BMW конфискуют.